不斷更新／香港新增3確診個案！　2人是第17宗個案妻女

▲武漢肺炎疫情延燒，警察嚴格把關封閉道路。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

【14:50更新】

香港新增3名個案，其中2名個案為第17宗個案60歲男患者的妻女，被送往聯合醫院，疑似為社區感染；另一名個案為56歲男子。目前香港已有21宗確診個案。

60歲確診男病患在潛伏期間沒有外遊，主要逗留在家中，他的女兒曾發文表示，一家三口半年都沒有出外旅遊了，對於港府不「封關」感到無奈。

【14:30更新】

上海市教委5日公佈，根據疫情發展，為確保學生安全，決定本市各級各類學校2月底前不開學。開學前這段時間，學校將向學生提供學習材料和學習建議，開展心理健康輔導，並鼓勵學生進行適當體育運動和家務勞動，保持學校和學生之間的聯繫和互動。

武漢肺炎疫情持續擴大，大陸確診病例已達24324例，重症病例3219例，累計死亡病例490例，累計治癒出院892例。4日新增3887例確診、新增重症病例431例、新增65死、新增疑例3971例。

繼杭州4日凌晨宣布封城，江蘇南京市、福建福州市、浙江寧波市也宣布封城。南京市公告即日起全面實行「小區封閉管理」，管理期間小區僅留1個進出口，出入車輛必需接受登記、測量體溫並配戴口罩。

▲武漢台商撤僑專機返台抵達機棚。（圖／記者李毓康攝）

而滯留武漢台灣人第一批247人回台後，被分送往各隔離點進行隔離，其中3名收治負壓隔離病房，1人發燒台商已確診武漢肺炎。衛福部部長陳時中更在記者會上自責落淚，讓許多台灣人相當不捨。

而陸委會表示，第二批回台者須以於武漢短暫出差者、有慢性病患者、有長期特殊用藥與密切醫療照顧需要者，或老人、小孩等抵抗力較弱者為優先。由於隔離收容場所容量有一定限度，接回者須隔離14天，在執行下次任務前，須做好充足準備，以確保返台人員都能夠得到妥適的照顧。