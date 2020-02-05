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病人「腸胃炎」被叫到醫院篩檢！急診醫嘆轉診潮：排擠到重症病患的資源

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▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲新型冠狀病毒擴散全球。示意圖，與本文無關。（圖／路透社）

記者周亭瑋／綜合報導

武漢肺炎人人自危，民眾紛紛提高警覺，一有異狀立刻赴大醫院篩檢。雖然有危機意識是好，但急診醫師直言，疫情造成的就醫潮和轉診潮，已經排擠到重症病患的醫療資源了。

臉書粉專「貝醫師的急診無間道」提到，最近遇到很多病人，都是家裡有從大陸返台的親人，所以被學校或公司要求，到醫院檢查開證明。

請繼續往下閱讀...

昨天，有位病人剛從泰國旅遊回來，因為前一天晚上吃燒烤拉肚子，同行友人也有相同症狀，所以紛紛到診所就醫，拿了腸胃藥後，還被提醒到大醫院進行篩檢。

貝醫師表示，「我問診完，告知病人不符合檢疫通報條件，是腸胃炎，我問他是很焦慮武漢肺炎的事嗎？病人說他也覺得只是腸胃炎，但診所叫他來，只好來了，還抱怨在泰國要去餐廳吃飯，都被擋在門外，直到出示台灣護照才被放行。」

雖然正值非常時期，就是盡力做好自己能做的事，但貝醫師坦言，這些疫情造成的就醫潮和轉診潮，排擠了剛好在這時生了其他重病的人的醫療資源。

她也忍不住分享一個小故事，前幾天同事遇到一位住在新竹的阿伯，對方稱自己有肺炎，並不斷詢問相關問題。

聞言，醫師立刻問說，「阿伯有去湖北嗎？有去大陸嗎？有出國嗎？有接觸大陸回來的人嗎？」而答案全是否定的，最後阿伯明確表示，自己一直都待在新竹家裡。眼看老人家不停鬼打牆，醫師只好幽默地回說，「阿伯你這是新竹肺炎啦！」

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