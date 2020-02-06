　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

武漢返鄉「病毒王」騙了全村…大吃餐宴發燒確診！害4000人遭隔離14天

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒。（圖／翻攝央視）

▲武漢肺炎疫情嚴峻。（圖／翻攝央視）

記者許力方／綜合報導

福建驚傳「毒王」！晉江市英林鎮通報一起感染病例，一名在武漢經商的張姓男子，謊稱是從菲律賓回來，搭車返鄉回到晉江，跑去參加3000多人的大餐宴，1日被確診感染，當地鎮所要求全部與會人員須居家檢疫14天，其中並由專員測體溫，全程管控。

《新華社》報導，英林鎮嘉排村發布一封《至嘉排村廣大村民的一封信》中提到，村內出現一起家庭聚集性感染病例，一名張姓男子長期在武漢經商，1月20日帶著母親、妻兒一家四口搭車返鄉晉江，與英林鎮的父親以及1月18日同樣從武漢返鄉的弟弟同住屋簷下。

▲▼武漢返鄉「病毒王」騙了全村…大吃餐宴發燒確診！害4000人遭隔離14天。（圖／翻攝央視）

▲福建「毒王」吃餐宴害4000人遭隔離。（圖／翻攝央視）

張男一家人返鄉後，明知來自武漢，卻謊稱從菲律賓回來，違規頻繁外出活動，1月21、22日兩天參加嘉排村民俗活動、和大型餐宴活動，宴會中密切接觸周邊10桌人員。1月29日他開始出現發燒症狀入院治療，並於2月1日確診感染。

英林鎮要求，鄰桌人員1月23日起居家隔離觀察，將派專人每天監測2次體溫，全程控管；當天參加活動的一般接觸者也實施居家簡易，另外，參加活動的村民若發現與張男距離2米內，也需自行通報實施居家簡易觀察。

病例確診後，當局隨即對英林鎮8名確診病例、2名疑似病例集中收治，並對餐宴鄰桌52名密切接觸者集中隔離觀察，另外有91名重點關注對象居家隔離，其餘3557名一般接觸者也都實施檢疫監控。

依據監測情況研判，案例中確診及疑似病例皆為張男的親屬，有流行病學關聯，且同桌用餐有日常密切接觸，其他參與的人員在隔離、檢疫觀察中都暫時沒有發現異常狀況。目前張男已被警方依涉嫌危害公共安全罪拘留，立案偵查並採取強制措施；另外也問責處置5名鎮、村幹部。

ET快訊
吃野味得武漢肺炎…女星扯「這些人」得絕症！網怒開嗆
獨／這家客運宣布「乘客符合3條件」可拒載！提供免費口罩
京都添1例！20多歲男「從沒去過中國」　日本已35人感染
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平7天沒有露面…5日現身北京　會見柬埔寨總理洪森

武漢返鄉「病毒王」騙了全村…大吃餐宴發燒確診！害4000人遭隔離14天

沒戴口罩逛市場！寧波男「15秒被感染」武漢肺炎　緊急公布接觸史

影／薄如棉紗！醫用口罩一撕即破...黑心商1片賺1.9塊　網轟：還是人嗎

美開發新冠病毒藥物！陸搶註專利　學者打臉：成功率低

「無症狀感染者可能是傳染源」！陸專家：病情較輕傳播力較弱

影／吐口水狂抹電梯按鍵！網友氣炸怒嗆「缺德」...警方回應了

廣西男子惡意吐口水抹電梯按鍵　遭公安拘留10日

武漢協和醫院14名感染醫護全部出院　網：證明防護有效

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染　醫師傻：病毒太狡猾

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

《女鬼橋》全新預告

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

蔣智賢結婚8週年前爆婚外情！　KTV夜唱激喇牛奶肌辣妹

撞上休旅車後斗！機車失控反彈　遭對向大貨車輾「臟器外露」亡

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

習近平7天沒有露面…5日現身北京　會見柬埔寨總理洪森

武漢返鄉「病毒王」騙了全村…大吃餐宴發燒確診！害4000人遭隔離14天

沒戴口罩逛市場！寧波男「15秒被感染」武漢肺炎　緊急公布接觸史

影／薄如棉紗！醫用口罩一撕即破...黑心商1片賺1.9塊　網轟：還是人嗎

美開發新冠病毒藥物！陸搶註專利　學者打臉：成功率低

「無症狀感染者可能是傳染源」！陸專家：病情較輕傳播力較弱

影／吐口水狂抹電梯按鍵！網友氣炸怒嗆「缺德」...警方回應了

廣西男子惡意吐口水抹電梯按鍵　遭公安拘留10日

武漢協和醫院14名感染醫護全部出院　網：證明防護有效

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染　醫師傻：病毒太狡猾

習近平7天沒有露面…5日現身北京　會見柬埔寨總理洪森

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵　王瑞德：第二批回不來「徐正文」就是罪人

武漢返鄉「病毒王」騙了全村…大吃餐宴發燒確診！害4000人遭隔離14天

國內首例女台商康復！2次採驗呈陰性「最快一周內出院」

沒戴口罩逛市場！寧波男「15秒被感染」武漢肺炎　緊急公布接觸史

《寶可夢》發福了萌度加倍！肥肥瞇眼皮卡丘，移動模樣超療癒

周潔瓊乘坐航班「有武漢肺炎確診者」　本人發聲報平安了！

快訊／6個月男嬰確診「年紀最小」！爸也遭感染...新加坡再增4例累積達28人

台灣武漢同鄉會長：完全不知道徐正文的身分　沒授權怎代表大家說話？

一碰橋本環奈嘴唇就傳出「啪啪」聲　平野紫耀狂讚：電力超強根本電擊棒

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

大陸熱門新聞

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染

影／薄如棉紗！醫用口罩一撕即破

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

中國科學院疑搶先註冊美藥廠專利

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

6千張病床一夜搞定 武漢「光速」再建8座方艙醫院

獨／好消息！留武漢確診台商退燒

影／吐口水狂抹電梯按鍵！警方回應

出生30hrs確診！新生兒「無症狀」染武漢肺炎

滯留湖北名單曝光　台商回應登機爭議

她買到口罩！路上竟「整盒遭劫」

武漢返台隔離宿舍曝光　有電視可看

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

更多熱門

相關新聞

國內首例女台商康復　最快一周內出院

國內首例女台商康復　最快一周內出院

國內首例武漢肺炎女台商經過治療，近日逐步好轉，最新兩次採檢都呈陰性，但為求慎重將進行第三次採驗，若確定仍為陰性，最快一周內就能出院。目前為了對抗武漢肺炎，國光生技專案疫苗小組已取得病毒基因，正透過基因重組等方式尋找有效數據，如果一切順利，最快明年初就會有疫苗。

周潔瓊乘坐航班　傳出有武漢肺炎確診者

周潔瓊乘坐航班　傳出有武漢肺炎確診者

即／6月男嬰也確診！星國再增4例

即／6月男嬰也確診！星國再增4例

台灣武漢同鄉會長：不知道徐正文的身分

台灣武漢同鄉會長：不知道徐正文的身分

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

關鍵字：

福建武漢肺炎確診晉江菲律賓

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／伊斯坦堡客機衝出跑道斷兩截

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

王世堅槓上徐正文　怒轟「可恥、卑劣」

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

處女老公囤好口罩！她：心很累　8000人讚爆

台南騎士揍人搶手機　轉頭落跑發不動機車

男偶像自白「已婚身分藏11年」還有1兒1女

即／京都添1例　20歲男沒去中國

武漢返台先簽承諾書　台商嘆：怪病毒太厲害

陳時中坐鎮穩定防疫軍心 鋼鐵意志男兒淚

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

《女鬼橋》全新預告

《女鬼橋》全新預告

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面