武漢返鄉「病毒王」騙了全村…大吃餐宴發燒確診！害4000人遭隔離14天

▲武漢肺炎疫情嚴峻。（圖／翻攝央視）



記者許力方／綜合報導

福建驚傳「毒王」！晉江市英林鎮通報一起感染病例，一名在武漢經商的張姓男子，謊稱是從菲律賓回來，搭車返鄉回到晉江，跑去參加3000多人的大餐宴，1日被確診感染，當地鎮所要求全部與會人員須居家檢疫14天，其中並由專員測體溫，全程管控。

《新華社》報導，英林鎮嘉排村發布一封《至嘉排村廣大村民的一封信》中提到，村內出現一起家庭聚集性感染病例，一名張姓男子長期在武漢經商，1月20日帶著母親、妻兒一家四口搭車返鄉晉江，與英林鎮的父親以及1月18日同樣從武漢返鄉的弟弟同住屋簷下。

▲福建「毒王」吃餐宴害4000人遭隔離。（圖／翻攝央視）



張男一家人返鄉後，明知來自武漢，卻謊稱從菲律賓回來，違規頻繁外出活動，1月21、22日兩天參加嘉排村民俗活動、和大型餐宴活動，宴會中密切接觸周邊10桌人員。1月29日他開始出現發燒症狀入院治療，並於2月1日確診感染。

英林鎮要求，鄰桌人員1月23日起居家隔離觀察，將派專人每天監測2次體溫，全程控管；當天參加活動的一般接觸者也實施居家簡易，另外，參加活動的村民若發現與張男距離2米內，也需自行通報實施居家簡易觀察。

病例確診後，當局隨即對英林鎮8名確診病例、2名疑似病例集中收治，並對餐宴鄰桌52名密切接觸者集中隔離觀察，另外有91名重點關注對象居家隔離，其餘3557名一般接觸者也都實施檢疫監控。

依據監測情況研判，案例中確診及疑似病例皆為張男的親屬，有流行病學關聯，且同桌用餐有日常密切接觸，其他參與的人員在隔離、檢疫觀察中都暫時沒有發現異常狀況。目前張男已被警方依涉嫌危害公共安全罪拘留，立案偵查並採取強制措施；另外也問責處置5名鎮、村幹部。