第二批返台台商「遍佈各城」　有人「凌晨4點出門」趕往武漢

▲247名滯留武漢的台灣民眾抵達機場。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

台北市家長會長協會總會長徐正文4日晚間透露，第二批將要返台的滯留台商預計5日下午2時搭機。他還說，有了第一批的經驗，第二批的暫定起飛時間提早許多，相信整個流程會更順利，「這一批除了武漢的台灣民眾以外，還有許多從湖北其它城市趕來的，因路途遙遠，有人甚至清晨4點半就要出發。」

徐正文表示，據他們先前的統計，總共有503名受滯留的台灣民眾想要返台，第一批送了247個人回家，剩下還有200多人，應該會盡量安排在第二批送回，「第一批主要是情況比較急迫的，像是小朋友、老人，還有慢性病患者。」

▼台北市家長會長協會總會長徐正文。（圖／記者蔡紹堅攝）



徐正文提到，第二批除了滯留武漢的人以外，有很多是滯留在武漢其它縣市的人，包含恩施、宜昌等，由於距離遙遠，有的人今日（4日）就已經出發，先過來武漢報到，也有一些是明日（5日）一早就要趕過來的，「有的人是7點出發、有的人6點出發，甚至還有遠一點的，4點半天還沒亮就要出門了。」

徐正文還說，因為有了第一批成功送回的經驗，相信第二批會更加順利，「第二批的起飛時間暫定下午2點，希望能早一點把人送回去，就算有延誤，也不會像第一批到凌晨才抵達，大家才不會那麼辛苦。」

至於負責執飛的航空公司是哪家，徐正文認為，應該還在溝通中，他猜想還是比照之前，但現在誰也說不準，「之前是上海航空又換東方航空，原來也想過是華航，只有最後到機場，上飛機才能知道。」

▼防疫人員穿著防護服在外等候。（圖／記者黃彥傑攝）

