影／武漢台商隔離中「視訊致謝」　感動防疫員「等我們入睡才走」

記者蔡紹堅／台北報導

滯留武漢的247名台灣民眾4日凌晨抵達台灣，分別被送往隔離場所，歷經檢疫等一連串作業，直到天亮才入睡。雖然勞累，但他們都非常感謝政府的安排，一名隔離中的民眾就在視訊中表示，隔離住所的設備非常齊全，物資也都沒有問題，感謝所有防疫、海關人員的陪伴，「他們陪著我們耗到早上6點多才回去，我們入睡前他們都還在，他們才是真正辛苦的。」

▼滯留民眾下機接受檢疫。（圖／記者黃彥傑翻攝）



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台北市家長會長協會總會長徐正文4日下午接受媒體採訪，說明第一批滯留武漢台灣民眾返台後的最新情況，他表示，目前有兩個家庭有情況想反映，有一個家庭的爸爸是外國人，媽媽帶著兩個小孩一起住，想爭取看能不能分一個懂中文的小孩跟爸爸住，因為怕有一些語言上的隔閡，小朋友能夠幫忙。

▲滯留民眾天亮才入睡，下午起床後視訊表達感謝。（圖／記者蔡紹堅攝）



還有一個家庭，也是媽媽跟著兩個小孩一起住，父親一個人住，想爭取全家人住在同一間，大概都是一些親情上的考量。另外，還有一些人也說，台灣天氣比較濕冷，又沒有暖氣，希望能有厚一點的棉被，不然好不容易回來，又著涼、感冒的話，反而造成多餘的擔心。

▼徐正文與隔離中的民眾視訊。（圖／記者蔡紹堅攝）



徐正文也在現場與一名隔離中的民眾視訊，該名民眾表示，他是赴武漢旅遊遭滯留的，昨天下午2點在武漢集合，辦理登機前的各項事宜，一直至凌晨12點多才在桃園降落，3點多完成檢疫、證照查驗、健康檢查等事項，抵達隔離處所已經5點多，大約早上6點多就寢。

從視訊的背景可發現，隔離住所的裝潢類似校園宿舍，有一張上下鋪的床，並有開放的窗戶，外面可以看見幾顆大樹。該名民眾提到，隔離地點的設備很齊全，非常感謝疾管署、海關人員，所有工作人員的幫忙，「他們陪著我們耗到早上6點多才回去，我們入睡前他們都還在，他們才是真正辛苦的。」

該名民眾最後也說，目前生活物資都沒有問題，很感謝政府安排的隔離措施，「能回來非常高興，這裡是我的家！」

▼徐正文撥電話給溫州、杭州的台商。（圖／記者蔡紹堅攝）

