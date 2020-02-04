第二批武漢台商「正在報到」　徐正文：依計劃2/5飛回

▲台北市家長會長協會總會長徐正文。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

滯留武漢的247名台商4日凌晨順利返台，大陸官媒隨即發文指出，第二批運送工作將在5日進行，但陸委會對此卻表示「雙方未有任何協商」。台北市家長會長協會總會長徐正文4日下午表示，依據台協、台辦的資訊，的確是在5日有班機回台，且目前已經在進行報到的工作了，「可能中間有一些溝通的部分，才會說不確定。」

徐正文指出，目前大家所接收到的訊息，就是2月5日的飛機，然後今天（4日）要到武漢報到，尤其很多人不是住在武漢市，是武漢周圍的一些城市，他們來到武漢可能要2、3個小時的路程，「第一批主要都是位於武漢的人，接下來會有一些湖北其它城市，比如恩施、宜昌的人過來。」

▼滯留武漢台灣人抵達桃園機場。（圖／徐正文提供）



徐正文提到，大家收到的訊息來自台辦、台協，目前為止都沒有變化，應該就是5日的飛機，但航空公司目前還在確認中，可能中間有一些溝通的部分，所以陸委會才說還不確定，「相信陸方已經釋出了最大善意，台灣這部分也沒有堅持，少一點政治，多一點同胞愛，不管怎樣都是我們的家人，要把他們接回來，何況有很多沒在大陸長住的經驗，只是因為出差、旅遊、讀書而受困。」

徐正文還說，原先統計的名單有503人要回來，現在已經回來247人，第二批可能還會有200多人，但還是有可能沒辦法全部帶回來，像有一對夫妻，就因為擔心新生寶寶中途有狀況，打消回來的念頭，所以也有可能會再協調第三批。

另外，徐正文也提到，有了第一批回來的經驗，相信第二批會更加順利，且由於第一批抵台都已經凌晨，全部執行完將近天亮，預估整個流程會提早進行。