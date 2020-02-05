深圳版「小湯山」醫院開始動工　增1000床位收治武漢肺炎患者

▲深圳第三人民醫院將循小湯山醫院、火神山醫院模式，擴建臨時醫院。圖為火神山醫院。（圖／翻攝北京日報）



記者林彥臣／綜合報導

2003年大陸為了收治SARS病患在北京緊急建立的「小湯山醫院」，眼下為了因應在大陸各地爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV）也就是武漢肺炎疫情，當局繼湖北的火神山與雷神山醫院之後，也將在深圳循「小湯山模式」開始擴建市第三人民醫院二期，預計擴建面積逾6萬平方米，預計增加1000個床位收治武漢肺炎。

根據大陸媒體2日報導，目前深圳全部確診和疑似病例患者集中在深圳市第三人民醫院隔離治療。廣東省政府早前召開新聞發布會，深圳副市長表示，為應對農曆新年返深圳人潮帶來的防疫問題，將加快建設該院的二期擴建工程。據深圳市衞健委早前發布的數據，該市的確診病例是省內病例最多的城市。

根據《香港商報》報導，廣東省衛生健康委防控領導小組辦公室主任周紫霄表示，目前收治床位是充足的，但已做好建設臨時救治醫院的準備，按照「寧可備而無用，不可用而無備」的原則，按照應急預案，在廣州、深圳、珠海、佛山、東莞等市必要的時候可做好建設臨時救治醫院的準備。

周紫霄說，根據最新數據，省級30個定點醫院收治床位有4755張，16家市級定點醫院收治床位有1085張，後面還有後備醫院可提供收治床位2255張，總共有8095張。

經深圳市第三人民醫院專家組會診，3日下午，深圳再有5名新型冠狀病毒感染的肺炎確診患者痊癒出院。至此，深圳累計有10名確診患者出院。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。