口罩大缺貨　鄭文燦：建議中央用健保卡或身分證購買

▲鄭文燦強調，許多防疫專家公開訴求，還未到達社區感染跟大流行的時刻，不需要人人每天戴口罩。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

防範武漢肺炎疫情，全台口罩大缺貨，針對家長反應買不到兒童口罩，桃園市長鄭文燦3日表示，市府已向中央反應，希望提供防疫備用的兒童口罩儲量。而口罩是防疫物資，鄭文燦希望大家不需要急切搶購，表示將建議中央可以考慮用健保卡或者是身分證來購買口罩，讓防疫物資更均勻的分配到每個家戶。

鄭文燦3日出席市府舉辦的楊梅及龍潭百年傳統慶元宵活動，與出席的市議員李家興、涂權吉等百位地方人士，並未戴口罩；對於防範武漢肺炎疫情，全台陷入口罩荒，除了成人用口罩一罩難求，連兒童用口罩也一樣買不到的現象表示，市府已透過教育局的系統向教育部反映，需要提供預備的口罩數量，尤其是兒童口罩。

鄭文燦再度重申，中央防疫指揮中心已特別強調，並不是人人都需要戴口罩，戴口罩只有在密閉的空間，像車站、電影院、公車上等，或者是身體比較虛弱的，有慢性病的病人，或者到醫院去看病的時候才需要戴口罩；許多防疫專家都已經公開訴求，還沒有到達社區感染跟大流行的時刻，不需要人人每天戴口罩。

而口罩是防疫物資，鄭文燦希望大家不要囤積、也不要哄抬價格，也不需要太過急切地去搶購。他將建議中央可以考慮用健保卡或者是身分證來購買口罩，讓防疫物資更均勻的分配到每個家戶。

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