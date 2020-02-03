柯文哲爆武漢台商安置陽明山　鄭文燦酸「需要戴口罩」：討論階段就講出去





▲桃園市長鄭文燦。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供，下同）

記者袁茵／台北報導

滯留武漢400多人有望搭乘包機返台，然而台北市長柯文哲卻在2日將隔離地點曝光，被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中批評「依相關規定處置」。針對柯文哲的言論，桃園市長鄭文燦3日表示，柯文哲在這事情上處理的確實不慎重，這件事情應該要「戴口罩」起來，不能隨便講話。

柯文哲2日受訪時爆料，台北市被分到安置場所為陽明山台銀宿舍，被陳時中在記者會中批評，內容沒有經過指揮中心同意，將依相關規定來處置，至於會有什麼相關處置，「要看他講到什麼程度」。面對陳時中的言論，柯文哲一開始僅回應，「喔那就不要講啊！」隔沒多久又補說「我會檢討，要被抓去關了是不是？」

鄭文燦3日接受廣播節目專訪，關於柯文哲2日一系列言論是不是故意的？鄭文燦認為，這問題不可以嬉笑怒罵，或是抱持不莊重的態度，畢竟這問題其實滿嚴肅的，因為政府必須有步驟解決問題，讓人民不恐慌，那身為一個市長，不論是柯文哲或是其他人都可以反應地方輿情，但是基本出發點應該要慎重，「這事情他處理的確實不慎重。」

被問到柯文哲目的為何？是不是希望破局？鄭文燦說，沒辦法猜想柯文哲的目的，「這個話說太快也說錯了！」當然防疫中心不會讓市長沒資訊，但如果真的要在某城市設隔離處所，一定會跟地方政府討論，在討論階段就把事情講出去，「哇這個也是不太好！」

最後，鄭文燦語帶雙關的說，「這件事情真的需要『戴口罩』起來，不能隨便講話！」

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