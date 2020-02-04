緊急會議談武漢肺炎因應　學者：盼一周內立肺炎研究專案小組

▲台灣大學副校長張上淳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

武漢肺炎肆虐，全球確診病例不斷增加，造成台灣人出現搶口罩、酒精之亂等。雜誌總編輯、清華大學生命科學院教授李家維指出，2003年SARS之後，台灣的防疫醫學已經有長足進展，相關科學研究有助於控制疫情，為讓疫情有效控制，建議中央一周內成立研究專案小組，加速未來疫苗、治療藥物的研發。

《科學人》雜誌今（4日）舉辦「對抗武漢肺炎，台灣科學家串連行動」記者會，邀請專家學者談武漢肺炎的臨床處置與檢驗。抗SARS專家、台大副校長張上淳指出，台大目前已經已經成功分離出新型冠狀病毒，但後續須要做很多的病人探討、人體細胞之間的關係、影響等，期望未來能加速診斷疫情的速度。

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▲台積電慈善基金會董事長張淑芬。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣大學醫學院醫學系主任盛望徽指出，目前台灣的確診10例基本上都是有大陸旅遊史的人，目前民眾不需要有過度的緊張，若懷疑自己罹患武漢肺炎，第一時間可撥打1922或到指定醫院做檢驗，檢測完過24小時便會知道結果，再隔24小時做二次檢驗，便能確定是否罹患武漢肺炎。提醒民眾，戴口罩、勤洗手是目前預防武漢肺炎最好的方式。

台積電慈善基金會董事長張淑芬也出席記者會，她表示，「我們需要一個好的領導者，幫助恐慌的人民」，有時專業的人像一盤散沙，需要一個統籌資源的領導者，加快申請程序讓需要的人很快拿到經費，並在很快時間跟大眾報告研究進度、釐清恐懼。她表示，對抗武漢肺炎，希望台灣成立一個特別的專案小組。