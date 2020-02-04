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經人與人傳播後進化！陸科學家發現病毒出現「驚人突變」…呼籲需嚴密監控

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▲武漢肺炎疫情延燒，新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲新型冠狀病毒。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸科學家在廣東省南部一戶家庭群聚感染案例中，發現了2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）在人與人傳播後出現了「驚人」突變現象。不過，對於至於新型冠狀病毒出現突變，會不會進化它的適應能力？該研究團隊表示，目前還無法下定論，「還需要持續密切監控病毒的突變、進化、以及適應情形。」

據《南華早報》報導，此項研究是由上海巴斯德研究所團隊於1月29日在大陸學術期刊「國家科學評論」發表。研究人員對廣東省南部一個家庭的一系列感染進行了研究，他們說，這種病毒的基因在家庭中傳播時發生了一些重大變化，「此案表明病毒在發生人與人之間傳播後開始產生突變。」

研究人員在這戶廣東人家染上的病毒株上發現了2個胺基酸變化，除此之外，團隊還從12月30日至1月下旬期間，檢視了大陸各地武漢肺炎病例，共發現了17個涉及胺基酸改變的病毒突變情形。

但沒有參與這項研究的武漢病毒研究所的研究人員石正麗認為，關於新冠狀病毒的變化速度是否比SARS或其他病毒要快還「尚無答案」。

▲▼新型冠狀病毒，武漢肺炎。（圖／路透）

▲新型冠狀病毒疫情持續擴散。（圖／路透）

據中國科學院上海巴斯德研究所公佈的研究結果顯示，「在冠狀病毒和宿主長期共存的情況下，病毒通常會因為宿主限制而在同一物種例如蝙蝠中流行，但是少數情況下，不同病毒通過感染同一宿主細胞後會發生重組，從而產生一系列遺傳物質不同的重組體，這些新重組的病毒中有些具備感染新宿主（其它動物或者人類）的能力。」

研究強調，從現有資料來看，新型冠狀病毒在早期進化中顯示較弱的感染力，也可在人與人之間傳播，但傳播能力不容忽視， 至於病毒有沒有發生適應性進化，即病毒為了適應環境而發生的基因水準的改變？研究表示，目前還無法定論，需要更多的病毒基因組分析及後續針對突變位點的功能實驗驗證。

未來，研究人員將集中分析病毒在自然界及人群中的進化模式，闡明新型冠狀病毒的起源及與中間宿主作用的進化機制。研究人員同時呼籲，嚴密監控病毒的突變、進化及傳播，這對指導疫情的控制十分必要。

▲1-武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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