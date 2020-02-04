直搗韓國瑜地盤！罷韓連署在市府旁　喊話公務員「簽名換老闆」

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓連署活動正如火如荼展開中，罷韓團體3日才剛宣布，短短5天內收取到的連署書就累計已超過11萬份，為了趁勝追擊，台灣基進黨4日趁中午時間到高雄市政府四維行政中心擺攤，並大喊「你對你的老闆滿意嗎，來這邊簽署就可以換老闆喔！」，據了解，短短2個小時，就吸引150人連署，其中約有50人是市府公務員。

▲台灣基進到市府旁擺攤連署。（圖／台灣基進提供）

▲志工在市府對街高舉罷韓牌子。（圖／台灣基進提供）

「韓市府的朋友，你對你的老闆滿意嗎，來這邊簽署就可以換老闆喔！」穿著台灣基進的志工高舉「罷韓連署」牌子，站在四維行政中心外的永定街、苓雅一路口設臨時罷韓連署點，大力邀請民眾來連署，志工大喊「簽名就能換老闆，只有市府夥伴可以做，希望大家踴躍來罷免，不用害怕不用害羞，這是公民的權益，歡迎跟我們索取聯署書。」

▲民眾坐在路邊響應罷韓 。（圖／台灣基進提供）

由於是中午用餐時間，一旁民眾來來去去，不少人停下腳步響應，坐在矮板凳上寫連署書，台灣基進表示，才短短2小時，就吸引了150人連署，更透露其中約有50人是市府公務員。罷韓志工也透露，下星期可能會去韓國瑜辦公的鳳山行政中心附近，來擺攤做連署。

時間對我們來說完全沒用！

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