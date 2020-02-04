　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林右昌籲張麗善選國民黨主席　讚她抗武漢肺炎「比柯文哲、韓國瑜好多了」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼林右昌出席蔡英文新竹造勢晚會。（圖／記者黃國霖攝）

▲林右昌。（資料照／記者黃國霖攝）

政治中心／綜合報導

武漢肺炎疫情持續升溫，面對全台口罩短缺情形，基隆市長林右昌4日肯定雲林縣長張麗善落實防疫，他表示，目前為止表現得最好的是張麗善，有辦法去生出那麼多口罩，並呼籲民眾連署讓台灣加入WHO，這是所有縣市長做不到的，表現比台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜好多了，建議她應該去參選國民黨主席。

疫情延燒至今，林右昌認為，目前為止表現最好的是張麗善，第一是她有辦法去生出那麼多口罩，每個小朋友發20片，這是所有縣市長做不到的；第二是她公開呼籲台灣人民去白宮網站連署，讓台灣能夠加入WHO，這是一個正確的說法跟倡議，「這個表現比柯文哲、韓國瑜好多了，比現在正要選國民黨主席的江啟臣、郝龍斌表現好得多」並建議張麗善應該去參選國民黨主席。

對於滯留武漢台商等了12天，首架包機3日才抵台，林右昌表示，「實在是拖太久了」，想不到國民黨還在誇耀說是他們透過國共平台協調的結果，如果中國大陸政府真的重視的話，怎麼還會拖這麼多天？國民黨應該要痛批中國「罔顧台灣人民健康與生命安全才對，這有什麼好值得誇耀的呢？」

其他人也看了這些...

 口罩2/6起健保卡「實名制」到藥局買　身分證末碼「單雙號」分開購買！
► 7天2片「口罩實名制」購買攻略出爐！　官方關鍵5點教學
 蘇貞昌改良口罩實名制　先進健保藥局讓民眾買得到...一般通路還是會鋪貨

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
獨家直擊／杭州封城第一天！破木板擋社區大門　廣播狂放送「不要
武漢台商隔離中視訊致謝　感動防疫員「等我們入睡才走」
好消息！台灣確診個案2次篩檢為陰性　最快本周出院
世界夢號曾載3確診！「停高雄港」所有人禁下船　取消行程提前返
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快問快答／柯文哲爆武漢台商隔離地　63.6％網友：支持公開其他4處

謠言抹黑民進黨發國難財　顏若芳提告加重誹謗：盼各界自重

林奕華主張讓里長發放口罩　謝震武一席話突破盲點！

游錫堃拜會蘇嘉全　盼建構多元理性新國會

賴清德訪美爭取加入WHO？　蕭美琴：私人談話中出現不會意外

力挺挺郝龍斌　徐巧芯：幫助年輕人是他的日常

直搗韓國瑜地盤！罷韓連署在市府旁　喊話公務員「簽名換老闆」

林右昌籲張麗善選國民黨主席　讚她抗武漢肺炎「比柯文哲、韓國瑜好多了」

疫情蔓延觀光業受衝擊　新北觀旅局獻10條「全戶外」旅遊路線

盤點上任1年建設成果　盧秀燕：不斷開工、完工讓市民過好生活

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

李光洙.宋智孝.HAHA玩tempo遊戲　瘋狂失敗太丟人「要求重拍」...N遍！

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

快問快答／柯文哲爆武漢台商隔離地　63.6％網友：支持公開其他4處

謠言抹黑民進黨發國難財　顏若芳提告加重誹謗：盼各界自重

林奕華主張讓里長發放口罩　謝震武一席話突破盲點！

游錫堃拜會蘇嘉全　盼建構多元理性新國會

賴清德訪美爭取加入WHO？　蕭美琴：私人談話中出現不會意外

力挺挺郝龍斌　徐巧芯：幫助年輕人是他的日常

直搗韓國瑜地盤！罷韓連署在市府旁　喊話公務員「簽名換老闆」

林右昌籲張麗善選國民黨主席　讚她抗武漢肺炎「比柯文哲、韓國瑜好多了」

疫情蔓延觀光業受衝擊　新北觀旅局獻10條「全戶外」旅遊路線

盤點上任1年建設成果　盧秀燕：不斷開工、完工讓市民過好生活

命理師曝疫情趨緩時間！今「立春」洩天機　宜甜少酸增陽氣

宅在家動手指防疫好安心！台拍網站逛好逛滿　2020經典藍色系穿搭時尚上身

武漢肺炎免驚！房仲分析看屋量逆勢上升　「市場還算理性」

6搶1／中國想來台參賽　致電棒協關心武漢肺炎防疫措施

快問快答／柯文哲爆武漢台商隔離地　63.6％網友：支持公開其他4處

捷運站出口整修將影響人潮　金鳳錦燒鵝開業半年就結束營業

貨運男勾上人妻…討裸照要第一次！對話「腦公♥腦婆」網也惱：腦什麼腦

放棄高薪職位勇敢追夢！Julia談創業：如果可以不會踏上這條路

她棄繁星推甄國立護校！進環球科大勇奪資通電軍女狀元...畢業起薪49K

水電工夫「10天洗一次澡還不刷牙」　嫩妻臭到離婚：他毀了我人生

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

周錫瑋：口罩不夠進口就好啦

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

台商返台「考驗才開始」　吳子嘉說話了

口罩限購真相！蔡其昌：讓大家買到

停課防疫挨批　趙少康：SARS也沒有這樣

蔡英文：因應實名制4、5日「停售口罩」

恒旭淺秋回不去了　韓國瑜奇招解罷免危機

口罩限購令10天連3變　女議員罵爆

參考新加坡口罩配給制　推改良版「實名制」

巴拉圭、史瓦帝尼「挺台灣入WHO」：台灣有最先進技術！可讓大家都受益

議員批停課防疫太超過　若病例增加要繼續停課嗎？

獨／蔡英文520就職後受邀赴華府

口罩實名制攻略　官方曝關鍵5點

口罩不夠進口就好？　林俊憲狠酸周錫瑋無知

更多熱門

相關新聞

防制武漢肺炎　中職熱身賽量體溫進場

防制武漢肺炎　中職熱身賽量體溫進場

因應武漢肺炎的防制，中華職棒決議採取2003年SARS的防制方式，官辦熱身賽開始，球迷進場要開始量體溫，凡測量超過攝氏38度以上將被禁止入場。

Hello Kitty音樂會延演　屏東藝文展演館實施防疫

Hello Kitty音樂會延演　屏東藝文展演館實施防疫

全球口罩價格比一比！經部：「這個國家」的一般口罩每片上看89元

全球口罩價格比一比！經部：「這個國家」的一般口罩每片上看89元

罷韓連署在高市府旁　喊話「簽名換老闆」

罷韓連署在高市府旁　喊話「簽名換老闆」

關鍵字：

張麗善武漢肺炎柯文哲韓國瑜林右昌

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

周錫瑋：口罩不夠進口就好啦

快訊／「世界夢號」3名武漢肺炎確診

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

高鐵女「戴口罩狂咳嗽」！網一看圖卻怒了

韓187cm男神入伍前有小孩悄悄秘婚！

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

湖北女孩留遺書「我死不瞑目」！

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

「帝王牛郎」羅蘭德士林市場打卡

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

羅蘭德士林夜市被粉絲包圍

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

陳時中深夜親上火線　一早再坐鎮記者會

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面