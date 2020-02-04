林右昌籲張麗善選國民黨主席　讚她抗武漢肺炎「比柯文哲、韓國瑜好多了」

▲林右昌。（資料照／記者黃國霖攝）



政治中心／綜合報導

武漢肺炎疫情持續升溫，面對全台口罩短缺情形，基隆市長林右昌4日肯定雲林縣長張麗善落實防疫，他表示，目前為止表現得最好的是張麗善，有辦法去生出那麼多口罩，並呼籲民眾連署讓台灣加入WHO，這是所有縣市長做不到的，表現比台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜好多了，建議她應該去參選國民黨主席。

疫情延燒至今，林右昌認為，目前為止表現最好的是張麗善，第一是她有辦法去生出那麼多口罩，每個小朋友發20片，這是所有縣市長做不到的；第二是她公開呼籲台灣人民去白宮網站連署，讓台灣能夠加入WHO，這是一個正確的說法跟倡議，「這個表現比柯文哲、韓國瑜好多了，比現在正要選國民黨主席的江啟臣、郝龍斌表現好得多」並建議張麗善應該去參選國民黨主席。

對於滯留武漢台商等了12天，首架包機3日才抵台，林右昌表示，「實在是拖太久了」，想不到國民黨還在誇耀說是他們透過國共平台協調的結果，如果中國大陸政府真的重視的話，怎麼還會拖這麼多天？國民黨應該要痛批中國「罔顧台灣人民健康與生命安全才對，這有什麼好值得誇耀的呢？」

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