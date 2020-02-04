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疫情升溫逛街人潮降　百貨啟動防疫機制　娃娃車暫停租借

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▲疫情升溫百貨啟動自主防疫，強化顧客安全感。（圖／遠百、遠雄提供）

▲疫情升溫百貨啟動自主防疫，強化顧客安全感。（圖／遠百、遠雄提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

武漢肺炎疫情持續升溫，民眾逛街意願下降，加上觀光客減少，人潮數雪上加霜，連在信義區上班的民眾都有感「午餐人潮少很多」，部分百貨加強防疫機制，期望打造讓消費者較為安心的商場環境，遠百表示，第一線服務人員即日起佩戴口罩，連娃娃車租借也暫停服務；遠雄iFG則表示，逛街民眾若覺不適，可隨時至服務台量體溫。

肺炎話題升溫，許多民眾搶買口罩、消毒用品，連帶影響逛街意願，許多消費者都減少外出，百貨、電影院生意都受影響，通路低調表示，此波疫情確實影響來店人潮，現適逢情人節檔期，「今年狀況應該不是太好」並感嘆所幸不是主要促銷期間。

▲疫情升溫百貨啟動自主防疫，強化顧客安全感。（圖／遠百、遠雄提供）

▲疫情升溫百貨啟動自主防疫，強化顧客安全感。（圖／遠百、遠雄提供）

▲遠百加強員工體溫管理，定期消毒公共區域。（圖／遠百提供）

遠百今（2／4）也公布2月分新一波防疫措施，包括全台各店重要出入口備妥酒精洗手液，公共電梯、升降梯扶手、樓層按鍵，以及顧客接觸頻繁的地點，如服務台、贈品處等處，會經常以酒精擦拭，開店前開窗通風、閉店後全館消毒，另暫停娃娃車租借服務。而內部同仁上班打卡測量體溫，專櫃及自營人員全面自主性佩戴口罩降低感染風險。

新光三越也針對此情況，表示過年前就啓動相關防疫措施，包括加強公共區域的環境清潔、備妥相關防疫用品等；SOGO則規定第一線同仁需配戴口罩，且館內也提供酒精消毒器等提供民眾使用。

新北市百貨包括汐止iFG遠雄廣場，也啟動自主防疫，表示館內所有電梯、手扶梯和與皮膚有接觸的設施每小時皆落實消毒、配備了乾洗手設備供顧客消毒使用、服務人員皆強制要求配戴口罩，並每日落實量測體溫，若來館顧客有發生身體不適的症狀，即日起皆可至1F服務台量測體溫。

▲疫情升溫百貨啟動自主防疫，強化顧客安全感。（圖／遠百、遠雄提供）

▲遠雄iFG服務台提供顧客量體溫服務。（圖／遠雄提供）

環球購物中心Global Mall也設置檢驗站，上班同仁需測量體溫，同時每天定期進行手扶梯扶手、電梯間按鈕消毒，各出入口備有酒精消毒液提供使用，現更全面要求商場同仁全程配戴口罩，全面加強防疫措施。

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