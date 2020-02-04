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輸入「身分證字號」就知大陸旅遊史　健保新系統2天內上路！

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▲健保署長李伯璋於武漢肺炎記者會說明措施。（圖／記者林敬旻攝）

▲健保署長李伯璋於武漢肺炎記者會說明措施。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎延燒，健保署設置系統，讓從中國大陸返台的民眾，就醫時只要一插健保卡，就會主動跳出視窗提醒，但也傳出有民眾為了規避稽查，改採「自費就醫」。對此，健保署長李伯璋強調，為了避免民眾鑽漏洞，將規劃新系統，只要輸入身分證字號就能知道是否有武漢旅遊史，最快將在2天內上路。

健保署長李伯璋表示，健保署已掌握33萬名從中國大陸返台的台灣民眾，並進行健保卡勾稽，但有些人到醫院時，故意說自己沒有帶健保卡，或者要用自費看病，健保署目前只開放醫護人員打電話查詢，但小夜班、大夜班就成防疫空窗期。

請繼續往下閱讀...

為了不讓民眾鑽漏洞，健保署即起已研發系統，讓醫院可以直接輸入病患身分證字號，查詢是否有大陸旅遊史，目前正在趕工研發中，最快2天內會上路。

依據健保署統計，截至今（4）日下午1時，有大陸旅遊史的「防疫名單」共收治33萬9457人，病患以有香港旅遊史最多，其次為澳門和廈門。李伯璋表示，就醫病患中，以牙齒問題最多，其次為上呼吸道疾病。

陳時中補充，據實告知旅遊史，才是真正保護自己、家人與社會，才是利人利己。他表示，隱匿旅遊史可能讓情況延續，接觸者變多反而害人害己，旅遊史據實通報，才能讓醫師做正確判斷，「這個觀念一定要建立」。

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