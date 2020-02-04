　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盤點上任1年建設成果　盧秀燕：不斷開工、完工讓市民過好生活

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲盧秀燕表示，唯有不斷開工、完工的建設，才能讓城市進步。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表示，唯有不斷的開工、完工，城市才會進步。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府建設局長陳大田4日在市政會議上，盤點去年度所有重大建設成果，包括大智路貫通計畫預計8月底完工，及推動「燙平專案」、「台中美樂地」計畫，科湳愛琴橋通車、水湳會展中心及台中綠美圖接連動工等，市長盧秀燕表示，城市要進步，就要透過不斷開工、完工，實現「富市台中、新好生活」的施政目標。

▲盧秀燕表示，唯有不斷開工、完工的建設，才能讓城市進步。（圖／台中市政府提供）

▲建設局長陳大田盤點去年重大建設成果。

陳大田今天在市政會議上，以「啟動大建設、開啟富市元年」為題做專案報告，逐一說明去年所推動的重大亮點政策，包含水湳新地標「科湳愛琴橋」通車、長春運動中心完工、14期重劃工程完工配地等；道路燙平專案，去年至今年1月已完成322條道路、長度達155公里的燙平計劃，全長超過台北到苗栗的距離；公園改善部分，去年的「美樂地計畫」年已新闢6處、改善41處公園。

▲盧秀燕表示，唯有不斷開工、完工的建設，才能讓城市進步。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕上午主持市政會議。

陳指出，市府編足預算，讓規劃20年的「水湳會展中心」和多次流標的「台中綠美圖」在去年接連動工；而國1銜接台74高架道路工程、國4延伸豐原潭子段工程、大智路打通工程、市政路延伸開闢工程，以及圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路5處地下道填平工程等也都陸續開工，展現強大執行力，未來會朝向均勻發展、區域平衡方向持續建設。

「一個城市要進步，就是要建設，不斷的開工，不斷的完工！」盧秀燕強調，只有建設才能讓市民有更好生活，讓城市進步、經濟起飛，她肯定建設局團隊在過去1年的亮麗表現，令人刮目相看，尤其短短1年之內，讓會展中心、綠美圖、大智路等延宕1、20年的重大建設接續開工，非常不容易。

盧說，要建設也要有財務支撐，因此感謝財政局、地政局、主計處通力合作，有效因應調度財源，也感謝市議會的預算支持。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
載全家到新莊公園…爸爸趁大家下車後點汽油　女兒眼睜睜看他燒成
LIVE／「世界夢號」停靠高雄曾載3名武漢肺炎患者　疾管署說
港府採購口罩不成功！林鄭月娥限制公務員佩戴：戴了會叫你拿下來
WHO疫情報告寫「台灣13例」　陳時中回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盤點上任1年建設成果　盧秀燕：不斷開工、完工讓市民過好生活

要求公開防疫物資數量！侯友宜不解「7天2片」：中央曾說口罩絕對足夠

孟加拉拒發中國大陸簽證「台灣也被納入」　外交部：要求儘速改正！

巴拉圭、史瓦帝尼「挺台灣入WHO」：台灣有最先進技術！可讓大家都受益

周錫瑋稱「口罩不夠進口就好」　林俊憲狠酸：凸顯對疫情完全狀況外

武漢肺炎升溫！蒙古禁我國足球隊入境　外交部：積極接洽釐清

254名滯留旅客順利返台　外交部：義大利初步善意！持續接洽解決問題

上任後首開記者會　吳斯懷：強烈要求大陸讓台灣加入WHO

台入WHO...中國大陸堅持「一中原則」　外交部怒嗆：展現其邪惡本質

緬甸國際航空遭停航...228台人滯留　外交部：駐處與緬甸交涉中

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

武漢台人3日晚搭陸籍航空返家　首批撤200位擬定全程隔離SOP

盤點上任1年建設成果　盧秀燕：不斷開工、完工讓市民過好生活

要求公開防疫物資數量！侯友宜不解「7天2片」：中央曾說口罩絕對足夠

孟加拉拒發中國大陸簽證「台灣也被納入」　外交部：要求儘速改正！

巴拉圭、史瓦帝尼「挺台灣入WHO」：台灣有最先進技術！可讓大家都受益

周錫瑋稱「口罩不夠進口就好」　林俊憲狠酸：凸顯對疫情完全狀況外

武漢肺炎升溫！蒙古禁我國足球隊入境　外交部：積極接洽釐清

254名滯留旅客順利返台　外交部：義大利初步善意！持續接洽解決問題

上任後首開記者會　吳斯懷：強烈要求大陸讓台灣加入WHO

台入WHO...中國大陸堅持「一中原則」　外交部怒嗆：展現其邪惡本質

緬甸國際航空遭停航...228台人滯留　外交部：駐處與緬甸交涉中

執行署屏東分署拍賣會　參與競標民眾要戴口罩…讓防疫更安心

蘆洲公寓鋼筋裸露如鬼屋！2月重建後　行情估2跳4字頭

武漢肺炎防疫動起來　嘉南藥理大學準備好了！

開罰全台首例！男不戴口罩進醫院　高雄衛生局：最高可罰1.5萬

【安置曝光】請柯文哲不要賺政治國難財

快訊／載全家到公園…爸爸趁大家下車後自焚　女兒眼睜睜看著他燒成焦屍

「2019全球Top10」豐田三雄賣了近300萬輛　車廠排名緊咬福斯

8種奇特的心理學現象！打哈欠會傳染、嚼口香糖能舒緩緊張

尷尬！微軟協作工具Microsoft Teams當機3小時　竟因忘記更新憑證

又脫單！女神卡卡「哈佛CEO新男友」曝光　曬「性感調情照」認愛

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

周錫瑋：口罩不夠進口就好啦

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

台商返台「考驗才開始」　吳子嘉說話了

口罩限購真相！蔡其昌：讓大家買到

停課防疫挨批　趙少康：SARS也沒有這樣

蔡英文：因應實名制4、5日「停售口罩」

恒旭淺秋回不去了　韓國瑜奇招解罷免危機

口罩限購令10天連3變　女議員罵爆

參考新加坡口罩配給制　推改良版「實名制」

議員批停課防疫太超過　若病例增加要繼續停課嗎？

獨／蔡英文520就職後受邀赴華府

巴拉圭、史瓦帝尼「挺台灣入WHO」：台灣有最先進技術！可讓大家都受益

口罩實名制攻略　官方曝關鍵5點

口罩不夠進口就好？　林俊憲狠酸周錫瑋無知

更多熱門

相關新聞

當燈會碰上肺炎　盧秀燕：台中沒疫情歡迎來

當燈會碰上肺炎　盧秀燕：台中沒疫情歡迎來

台中市政府所承辦的2020台灣燈會8日登場，總統蔡英文將抵達點燈，不過不巧碰上武漢肺炎疫情，使得不少民眾卻步，市長盧秀燕4日表示，絕大部分的燈區在戶外，而且台中沒有疫情，歡迎市民朋友來參觀，但如果民眾有健康疑慮也不勉強，市府也不會刻意衝高人流量，一切以平安健康為目標。

台中收容武漢台商　盧秀燕：做好管控

台中收容武漢台商　盧秀燕：做好管控

中小學如何防疫？中市府：落實3步驟

中小學如何防疫？中市府：落實3步驟

盧秀燕訪視幼兒園盼落實防疫措施

盧秀燕訪視幼兒園盼落實防疫措施

防疫武漢肺炎　盧秀燕不鬆懈

防疫武漢肺炎　盧秀燕不鬆懈

關鍵字：

盧秀燕建設局

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

周錫瑋：口罩不夠進口就好啦

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

快訊／「世界夢號」3名武漢肺炎確診

高鐵女「戴口罩狂咳嗽」！網一看圖卻怒了

韓187cm男神入伍前有小孩悄悄秘婚！

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

「帝王牛郎」羅蘭德士林市場打卡

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

湖北女孩留遺書「我死不瞑目」！

羅蘭德士林夜市被粉絲包圍

陳時中深夜親上火線　一早再坐鎮記者會

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面