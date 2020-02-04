盤點上任1年建設成果　盧秀燕：不斷開工、完工讓市民過好生活

▲盧秀燕表示，唯有不斷的開工、完工，城市才會進步。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府建設局長陳大田4日在市政會議上，盤點去年度所有重大建設成果，包括大智路貫通計畫預計8月底完工，及推動「燙平專案」、「台中美樂地」計畫，科湳愛琴橋通車、水湳會展中心及台中綠美圖接連動工等，市長盧秀燕表示，城市要進步，就要透過不斷開工、完工，實現「富市台中、新好生活」的施政目標。

▲建設局長陳大田盤點去年重大建設成果。

陳大田今天在市政會議上，以「啟動大建設、開啟富市元年」為題做專案報告，逐一說明去年所推動的重大亮點政策，包含水湳新地標「科湳愛琴橋」通車、長春運動中心完工、14期重劃工程完工配地等；道路燙平專案，去年至今年1月已完成322條道路、長度達155公里的燙平計劃，全長超過台北到苗栗的距離；公園改善部分，去年的「美樂地計畫」年已新闢6處、改善41處公園。

▲盧秀燕上午主持市政會議。

陳指出，市府編足預算，讓規劃20年的「水湳會展中心」和多次流標的「台中綠美圖」在去年接連動工；而國1銜接台74高架道路工程、國4延伸豐原潭子段工程、大智路打通工程、市政路延伸開闢工程，以及圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路5處地下道填平工程等也都陸續開工，展現強大執行力，未來會朝向均勻發展、區域平衡方向持續建設。

「一個城市要進步，就是要建設，不斷的開工，不斷的完工！」盧秀燕強調，只有建設才能讓市民有更好生活，讓城市進步、經濟起飛，她肯定建設局團隊在過去1年的亮麗表現，令人刮目相看，尤其短短1年之內，讓會展中心、綠美圖、大智路等延宕1、20年的重大建設接續開工，非常不容易。

盧說，要建設也要有財務支撐，因此感謝財政局、地政局、主計處通力合作，有效因應調度財源，也感謝市議會的預算支持。

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