台中收容武漢台商恐引不安　盧秀燕「4點聲明」：相信中央有通盤考量和管控

▲盧秀燕上午針對收容台商發表看法。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

滯留大陸武漢的247名台商，部分人員4日凌晨搭乘遊覽車南下台中入住隔離中心，台中市長盧秀燕上午在市政會議上表示，他們是家人，是同胞，中央選在台中設置隔離區，可能會引起民眾不安，相信中央都有通盤考量，她呼籲中央務必要徹底落實管控以及合理的配套措施。

▲衛生局長曾梓展（左）和環保局長吳志超全力做好防疫。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕在市政會議上提出4項聲明，第一，武漢台商隔離計畫是由中央疫情指揮中心統一部署調度，市政府接獲通知以後，她昨晚親自召開應變會議，防疫視同作戰，作戰需要中央和地方合作，已要求相關局處要更謹慎、小心因應以及處理。

第二，中央選在台中設置隔離區，可能會引起部份民眾的不安，相信中央在選址之前，應該都有通盤而且完整考量，基於職責，她已經向中央充分反映地方的民意，也呼籲中央務必要徹底落實管控以及合理的配套措施。

第三，今天清晨隔離車隊進入台中轄區，包括她在內的市府相關同仁都徹夜未眠全力因運，環保局2輛消毒車也在車隊前進行消毒，同時在隔離區也派遣警力24小時維安戒備。

另外，衛生局、消防局、經發局各項防疫物資以及醫療救援人員都已經準備待命，市府會持續緊盯情勢發展，並且配合中央疫情指揮中心做好這次武漢台商回台的隔離計畫。

第四，由於台中嚴密的控制疫情，目前為止，沒有任何一位市民感染武漢肺炎，更沒有社區感染的情形，防疫表現，深獲中央以及民眾的肯定，市府會繼續努力，也請市民朋友不要恐慌。

最後，盧再強調一次，市府會盡全力和中央攜手合作防疫，協助這些台商平安順利度過14天的隔離期，更會努力繼續維護台中清境安全的家園。

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