國民黨促成武漢包機返台　王育敏：7人小組春節期間密切協調

▲文傳會代理主委王育敏。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對滯留於武漢台胞順利包機返台是由國民黨「7人小組」促成，成員分別與大陸中央台辦及我官方於春節期間密切連繫。對此，為成員之一的文傳會代理主委王育敏4日表示，蔡政府沒有辦法與對岸建立有效的溝通管道，成立7人小組後，由大陸事務部主任周繼祥，代理祕書長曾銘宗與雙邊協調，促成此事。

王育敏表示，「不是大家都有放春假」，自過年期間，國民黨陸續接到當地台胞的反應，希望透過第三管道幫忙，於是國民黨立即組成工作小組。7人小組於兩岸密切溝通，曾銘宗則是以立院黨團總召身分，負責與陸委會、疾管署交涉，因為這件事情必須要經過雙方同意，才能促成台商、台生包機返台。

她也呼籲，兩岸當局加強合作抗疫治疫，國民黨將繼續結合台灣社會各界，提供防控疫情必要的支援。另外，蔡政府應對於包機返台民眾後續的疫情檢測、定點隔離、生活照顧等相關配套措施，除了考慮周詳、完善處理，也要適時說明清楚，力求減低大眾對疫情的恐慌與疑慮。

7人小組於春節期間密切的與對岸聯繫、合作，其中武漢台商會女會長蕭永瑞對大陸的掌握相當清楚，透過大陸事務部轉達台胞心聲，花了不少時間協調，現在蔡政府沒有辦法與對岸有有效的溝通管道，國民黨接獲消息後立即成立工作小組，給予台胞協助。

為了這次包機救援任務，成員包括國民黨代理黨主席林榮德、曾銘宗、周繼祥、王育敏、台企聯會長李政宏、國民黨台商黨代表聯誼會長陳錦龍，以及留在武漢照顧台商而未返台過年的武漢台商會女會長蕭永瑞，逐步確認滯留武漢台胞人數約400多人，並調查包機返台意願，以及討論與兩岸官方交涉情形。