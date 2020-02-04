247台商登機前受訪！肯定封城措施：一定會回武漢

▲滯留武漢的台人抵達台灣。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

滯留武漢的247名台灣民眾3日深夜順利抵達台灣，分別被送往三處隔離。而在他們上機前，曾接受陸媒採訪，一名帶孩子來探親的媽媽表示，覺得武漢面對這次疫情，其實處理得很好，大家都很配合，「一定會回來。」

根據《中新社》報導，獨自回台的台商王先生表示，武漢「封城」對於抑制病毒向外傳播的力度是很大的，「許多台胞本身是年前到武漢來旅遊，由於突發狀況而回不去使得他們的家人擔心，想回去也正常。」

▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明防疫進度。（圖／記者屠惠剛攝）



▲247名台商返台接受陸媒採訪。（圖／翻攝中新社）

帶著兩個孩子到武漢探親，也被「封城」滯留的劉小姐指出，因孩子要上學，所以希望早點回台灣，「從跟武漢市台辦聯絡，到得知有包機的消息，再到乘機離開，整個過程較為順利。」

劉小姐也說，自己的祖籍就是湖北，不會因為這次疫情導致未來不敢回來，武漢是自己的家，「一定會回來，而且我覺得這次武漢面對這個疫情，其實處理得很好，大家也都很配合，我想說，武漢加油。」

同樣來漢探親的王女士是從遠在美國的兒子那裡得知的包機消息，她表示，在武漢親戚的幫助下，她將自己的台胞證號等個人資料繳交，幾日後收到通知可於3日返台，「疫情過去就沒事了，感謝大家的幫忙，真的很感謝。」

▼有台商肯定武漢封城舉措。（圖／翻攝中新社）



已與武漢公司簽約的宋先生2019年10月起在武漢工作，2020年1月23日，公司因疫情宣布停業，他就留在家中幾乎沒有出門。他說，台灣之前有經歷過SARS階段，所以大概有一個底，知道可能會發生什麼事，會需要有什麼樣的防護舉措，比如說口罩、酒精、消毒液，然後不出門，「我個人是覺得，不至於到很恐慌，可是你說不怕不可能。」

對於武漢「封城」導致台胞不能回家，宋先生指出，他能夠體諒，台灣過去也曾因疫情將一些區域進行隔離，只不過規模沒有武漢這麼大，「台灣人汲取經驗非常快，普通民眾對於在疫情發生時保護自己的自發性很高，聽家人說，如今台灣街頭70%以上的路人都已戴上了口罩。」

247名台商深夜抵達台灣後，隨即進行檢疫與隔離，中央流行疫情指揮中心執行官周志浩4日上午表示，檢疫過程中發現有3人身體不適，另有幼童出現肚子痛的情況，已緊急提供醫療服務，送往醫院治療，「整個過程蠻有秩序的，感謝民眾可以配合。」