「口罩7天2片是不夠的」　藥師公會沈采穎：應給一包5片、10至15天領一次

▲2/6起口罩實名制在藥局開賣。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

防大陸武漢肺炎，全台引發口罩之亂，中央疫情指揮中心宣布2月6日起開始實施「口罩實名制購買」，對此，藥師公會發言人沈采穎表示認同實名制，但直言：「7天2片是不夠的。」建議政府應該一次提供民眾一包5入的口罩，並改為10至15天領一次。

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▲藥師公會發言人沈采穎。（圖／記者蔡玟君攝）

沈采穎表示，針對實名制蠻認同，不會讓有些人買得過多，可是一次限2片對民眾會造成勞頓奔波之苦，藥局在分裝上也會增加污染的風險。

「以前工廠提供藥局就是5個口罩一包入的小包裝，在現在口罩比較吃緊情況下，建議可直接提供一包5入，然後改為10天至15天一包，之後狀況比較好時，改為一次領2包，這樣可避免囤積。」

▲口罩實名制上路後在藥局開賣 。（圖／記者蔡玟君攝）

沈采穎同步提醒健保署，必須研擬讓網路系統暢通，不受量過多導致斷線的干擾。「當插卡進入系統，一般民眾的慢性處方籤加上領口罩，全國藥局加起來可能會有500萬人次以上上傳需求，可能會造成塞車，未來讀取會不會超過30秒或更久、甚至當機，目前都不知道，建議健保署需特別留意。」

▲沈采穎呼籲政府應該公開透明徵收口罩流向 。（圖／記者蔡玟君攝）

沈采穎說，從插卡讀取到給口罩、結帳，最快一個人也要花1分鐘，100個人就要100分鐘，藥局作為第一線基於防疫讓大家都有口罩能拿很樂意承擔這個責任，但希望政府可以有更便民，以及讓藥師更快速把口罩交到民眾手中。

她更呼籲，政府應該公開透明徵收口罩的流向，現在從一人3片到一人2片，供給越少越會造成民眾恐慌。「以前給1萬1000多家超商每間5盒，現在6500家藥局，也只給5盒，照理來說應該給10盒，多出來的數量到哪裡去，政府應該要公開說明。」