　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「口罩7天2片是不夠的」　藥師公會沈采穎：應給一包5片、10至15天領一次

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼實測4大超商、藥妝藥局買口罩。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2/6起口罩實名制在藥局開賣。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

防大陸武漢肺炎，全台引發口罩之亂，中央疫情指揮中心宣布2月6日起開始實施「口罩實名制購買」，對此，藥師公會發言人沈采穎表示認同實名制，但直言：「7天2片是不夠的。」建議政府應該一次提供民眾一包5入的口罩，並改為10至15天領一次。

▲▼藥師公會發言人沈采穎。（圖／記者蔡玟君攝）

請繼續往下閱讀...

▲藥師公會發言人沈采穎。（圖／記者蔡玟君攝）

沈采穎表示，針對實名制蠻認同，不會讓有些人買得過多，可是一次限2片對民眾會造成勞頓奔波之苦，藥局在分裝上也會增加污染的風險。

「以前工廠提供藥局就是5個口罩一包入的小包裝，在現在口罩比較吃緊情況下，建議可直接提供一包5入，然後改為10天至15天一包，之後狀況比較好時，改為一次領2包，這樣可避免囤積。」

▲▼藥局開賣75%酒精、酒精棉片，藥局排隊人潮，武漢肺炎 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲口罩實名制上路後在藥局開賣 。（圖／記者蔡玟君攝）

沈采穎同步提醒健保署，必須研擬讓網路系統暢通，不受量過多導致斷線的干擾。「當插卡進入系統，一般民眾的慢性處方籤加上領口罩，全國藥局加起來可能會有500萬人次以上上傳需求，可能會造成塞車，未來讀取會不會超過30秒或更久、甚至當機，目前都不知道，建議健保署需特別留意。」

▲▼藥局開賣75%酒精、酒精棉片，藥局排隊人潮，武漢肺炎 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲沈采穎呼籲政府應該公開透明徵收口罩流向 。（圖／記者蔡玟君攝）

沈采穎說，從插卡讀取到給口罩、結帳，最快一個人也要花1分鐘，100個人就要100分鐘，藥局作為第一線基於防疫讓大家都有口罩能拿很樂意承擔這個責任，但希望政府可以有更便民，以及讓藥師更快速把口罩交到民眾手中。

她更呼籲，政府應該公開透明徵收口罩的流向，現在從一人3片到一人2片，供給越少越會造成民眾恐慌。「以前給1萬1000多家超商每間5盒，現在6500家藥局，也只給5盒，照理來說應該給10盒，多出來的數量到哪裡去，政府應該要公開說明。」

ET快訊
周錫瑋：口罩不夠進口就好啦　花什麼2億蓋工廠「民進黨是在哈囉
史瓦帝尼WHO會議挺台　主席狠打斷「你可以停止嗎」…直接換中
合歡山梅峰「1車全面燃燒」！埔里夫妻燒成焦屍　女兒崩潰痛哭
緬甸停航來往台灣航班！　228位旅客滯留當地
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

當台灣燈會碰上武漢肺炎...　盧秀燕：台中沒有疫情歡迎參觀

人脈資源很重要！結交有價值的朋友　6種方法「讓貴人幫你忙」

男不戴口罩2度闖醫院還嗆「我是大學教授」　院長氣PO網：很可恥！

趕走年後肥油！運動教練公開3招　燃脂效果超快速

防堵肺炎疫情　北醫大、北大等4校北聯大系統3/2開學

隔離所集體開趴！武漢返英僑胞「訂外送嗨整晚」　她吐真話：台灣防疫夠棒了

口罩實名制7天限買2片　她揭一方法「一天可省100萬片口罩消耗」

「大家都在戴就戴了」　呂秋遠5字點破「搶口罩盲點」：別讓恐慌先擊倒我們

武漢肺炎恐慌！口罩搶完搶酒精　宜蘭酒廠一千瓶「1小時搶光」

學測國寫「靜夜情懷」考生寫深夜思考+杯飲料　閱卷師：新世代思考模式

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

深深鞠躬25秒！高雄「罷韓二階」　連署5天衝破11萬份

武漢台人3日晚搭陸籍航空返家　首批撤200位擬定全程隔離SOP

當台灣燈會碰上武漢肺炎...　盧秀燕：台中沒有疫情歡迎參觀

人脈資源很重要！結交有價值的朋友　6種方法「讓貴人幫你忙」

男不戴口罩2度闖醫院還嗆「我是大學教授」　院長氣PO網：很可恥！

趕走年後肥油！運動教練公開3招　燃脂效果超快速

防堵肺炎疫情　北醫大、北大等4校北聯大系統3/2開學

隔離所集體開趴！武漢返英僑胞「訂外送嗨整晚」　她吐真話：台灣防疫夠棒了

口罩實名制7天限買2片　她揭一方法「一天可省100萬片口罩消耗」

「大家都在戴就戴了」　呂秋遠5字點破「搶口罩盲點」：別讓恐慌先擊倒我們

武漢肺炎恐慌！口罩搶完搶酒精　宜蘭酒廠一千瓶「1小時搶光」

學測國寫「靜夜情懷」考生寫深夜思考+杯飲料　閱卷師：新世代思考模式

緬甸國際航空遭停航...228台人滯留　外交部：駐處與緬甸交涉中

當台灣燈會碰上武漢肺炎...　盧秀燕：台中沒有疫情歡迎參觀

企業因應武漢肺炎疫情　專家：與抗SARS時期大不同

蔡英文肯定對岸協助台灣人返鄉：人權、人道優先於政治考量

大樂透今晚頭獎上看3億　春節大紅包100萬剩99組等你拿

吳怡霈異國戀情劃下句點　媽媽傷心放冷箭「本來就不抱期望！」

日本公布亞洲盃資格賽16人名單　新歸化洋將羅斯特亮相

初二開始沒休息過！武漢「殯葬業員工」曝艱辛：防護衣只能反覆消毒穿

人脈資源很重要！結交有價值的朋友　6種方法「讓貴人幫你忙」

新黨切割郝龍斌！　郁慕明：你跟民進黨有什麼兩樣

生活熱門新聞

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

陳時中深夜親上火線　一早再坐鎮記者會

即／247人檢疫3小時　10遊覽車送隔離地

0算奇數還偶數？衛福部小編爆笑答

7天限購2片口罩　日人：比我們好

即／2/6起買口罩實名制！每人7天限購2片

實名制買口罩！每人「7天限2片」　網狂轟

機棚再開門！247人返國包機內部畫面曝

口罩實名制　台灣上海妹吐真心話

台商武漢包機「搭乘價格」曝

武漢返國247台商1人發燒　3人送負壓

武漢台商直送林口、烏來、中部檢疫所

LIVE／終於到家了！武漢包機247人返抵桃機

更多熱門

相關新聞

火神山醫院首批50名患者入住

火神山醫院首批50名患者入住

武漢火神山醫院自2日移交解放軍醫療隊管理使用後，今（4日）正式接收第一批50名新型冠狀病毒肺炎患者。綜合陸媒報導，這批患者上午9時出發，分別來自武昌、漢口等三家醫院，乘坐10輛負壓救護車，在特警清空道路及前導車護送下進入火神山醫院院區。

議員爆托嬰機構缺口罩　北市府問中央：口罩哪裡來

議員爆托嬰機構缺口罩　北市府問中央：口罩哪裡來

死亡人數超越SARS！沖馬桶可能會傳染？

死亡人數超越SARS！沖馬桶可能會傳染？

口罩實名制配售量大減　藍委：每天消失近100萬個口罩去哪？

口罩實名制配售量大減　藍委：每天消失近100萬個口罩去哪？

她揭一方法一天可省100萬片口罩消耗

她揭一方法一天可省100萬片口罩消耗

關鍵字：

武漢肺炎口罩之亂藥師公會

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

百貨公司5例確診　傳播方式揭開

歷史一刻關鐵門！防疫員檢疫247人

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

韓187cm男神入伍前有小孩悄悄秘婚！

「帝王牛郎」羅蘭德士林市場打卡

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

快訊／杭州凌晨宣布封城！　採最嚴禁令

慈濟募集醫療物資　30萬口罩上萬件防護衣捐大陸

羅蘭德士林夜市被粉絲包圍

陳時中深夜親上火線　一早再坐鎮記者會

史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷

霸氣企業「防疫照顧假」照給14天全薪！　各大企業態度總整理一次看

247武漢台商回家　獨漏懷胎七月的她

即／247人檢疫3小時　10遊覽車送隔離地

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面