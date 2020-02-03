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竹市步行城市亮點計畫開工　以人為本共享路權

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▲「新竹市步行城市亮點計畫」今天舉行開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

▲「新竹市步行城市亮點計畫」今天舉行開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為改善東大路及舊城區人行環境並美化市容，新竹市政府積極向內政部爭取到核定總經費2億8,750萬元，並於今(3)日舉行「新竹市步行城市亮點計畫」開工典禮。新竹市長林智堅期許市府團隊成為改造城市的魔術師，整併原先雜亂的天空纜線和指標系統，將打造總長1.5公里的自行車道與人行步道，人行步道更將由3公尺倍增為6公尺，創造舒適宜人的都市空間。

新竹市副市長沈慧虹表示，東大路及舊城區人行環境長期不佳，經市府長期努力，爭取到內政部「前瞻基礎建設─提升道路品質計畫」核定經費計2億8,750萬元，投入東大路及舊城區人行空間改造，盼提升整體人行空間及市容美化，積極打造一條百年林蔭人本大道，提供優質人行環境。

交通處表示，東大路 (中央路至經國路及樹林頭公園周邊)沿線連接許多市區主要幹道，周邊也設有多處重要機關和景點，通勤車流量眾多。但如今鋪面狀況差、既有公設及植栽占據人行道外側，且周邊住商私占人行道狀況亟需改善，因此市府將透過「新竹市步行城市亮點計畫」，改善行人安全並美化市容景觀。

交通處表示，為打造更友善、智慧化且兼具美學的道路，本計畫將藉由號誌纜線地下化及減量整併方案統合指標系統，一併解決長期以來天空管線和標誌牌雜亂無章，而影響通行的問題。同時，將建構自行車道，串連城市鐵馬路網，並規劃連續型植栽帶，塑造綠意盎然的城市綠廊，營造慢活的步行城市願景。

交通處表示，將改善公共空間的無障礙環境，串聯舊城區、大車站及新竹公園周邊相關景點，恢復優質親民的步行動線，讓民眾遊客安全、舒適的悠遊新竹，達成追求「人性化、親和力、可靠性、舒適性、健康性」等五項概念之人本環境。

交通處表示，本計畫完工後改善人行道及自行車道6,588平方公尺，其中人行道總長1.5公里，寬度由3公尺增為6公尺，此外也將改善AC道路鋪面41,760平方公尺及綠美化面積5,178平方公尺，大幅提升本案人行道安全、美觀及沿線道路行車舒適度。

交通處強調，為呼應市府推動步行城市計畫，將提昇人本、友善之街道空間改善，創造舒適宜人的都市綠廊，帶動東大路週邊及地方產業發展，期盼能建構安全、舒適的步行城市網絡，強化新竹點線面徒步生活的交通機能。

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