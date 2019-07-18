10年來首度　台15線西濱公路路平計畫啟動

▲施工時間請民眾行經該路段特別注意行車安全。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

台15線西濱公路連接台68線與台61線，是新竹市居民通往新竹縣、苗栗縣的重要聯外道路，每逢連假出遊、假期返鄉就湧入車潮，平日也有許多大型車輛行駛，使用率高但10年來未曾整修，路面破損多處坑洞，在新竹市長林智堅努力爭取下，協調公路總局投入1億3百萬元，由公路總局第一區養護工程處新竹工務段於下周一7月22日起至10月底，辦理台15線竹港大橋至浸水橋路段，即72k處至78.65k處，共6.65公里進行全面刨除重鋪，施工時間為上午9時至下午16時，採調撥車道方式施工，也請民眾行經該路段特別注意行車安全，並依照現場人員指揮行進。

林智堅表示，台15線是重要幹道，每日承受龐大車流，更是重要的交通要道，路面品質維護不易，沿線除局部修護外，10年來未曾辦理路面刨除重鋪，為徹底改善道路，提升通勤品質，積極向公路總局爭取改善計畫，並成功協調針對新竹市西濱路段進行道路重鋪，完成6.65公里的路面鋪設，還給居民及往來通勤民眾一條平穩、安全的通勤道路。

新竹市政府交通處倪茂榮處長表示，台15線西濱公路為雙向6車道的30米道路，為新竹市主要聯外城際道路，雙向流量尖峰時段超過3000車次，車種組成包含大小各式車種，沿線計有17處號誌化路口連結新竹市，本次改善長度達6.65公里，投入經費1億3百萬元整，改善面積將近20萬平方公尺，為近10年來台15線首度刨除重鋪工程，完成後，將造福往來竹竹苗地區廣大民眾，讓旅客通行一路順暢更安全。

新竹工務段表示，台15線車流量龐大，為將交通衝擊降至最低，並考慮到交通安全，路平採「調撥車道」施工，施工區域將設置交維警示措施及人力指引，以維護施作同仁、廠商及行車安全；以半半施工方式，將各線道分批刨鋪，盡可能減低對交通影響，也特別呼籲民眾，行經該路段特別注意行車安全，並依照現場人員指揮行進。

新竹市政府工務處長吳堂安表示，路平計畫皆經車流量仔細評估，在「交通優先」、最不影響市民用路的情況下逐一排定施作，由於市長林智堅重視路平計畫，指示應全面以「最高品質」施作，責成各管線單位，將造成路面不平整主因的「人孔蓋」下地化，兩年多來已調降近5000個人孔蓋，大幅提升行車品質，並將持續落實聯合施工及建案整合等路平管理政策，以維繫路平品質。