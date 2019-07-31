竹市YouBike傷害險8/1起申請　騎乘前登錄更有保障

▲新竹市YouBike傷害險108年8月1日起上路。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市YouBike傷害險8月1日起上路，若民眾騎乘YouBike發生意外致死亡、失能者，最高可理賠100萬元，如受傷住院，每日也有1,000元醫療保障。新竹市長林智堅表示，YouBike是市民及旅客熱愛使用的交通工具，市府提供完整的保障，讓市民及旅客騎的安心，家人也放心。

新竹市交通處長倪茂榮表示，YouBike會員人數超過20萬人，使用人次超過400萬人次，YouBike已經是民眾通勤、通學及觀光休閒的重要交通工具之一，為了讓民眾騎乘YouBike更有保障，8月1日起可免費申請傷害險，全額保費由市府負擔，此外，新竹科學園區與新竹市是共同生活圈，科學園區YouBike傷害險同步實施，8月1日起不論在科學園區或新竹市發生事故都會有相同的保障。

交通處也表示，本市YouBike第三人責任險已於2019年1月1日上路，提供第三人最高200萬元的理賠保障；傷害險8月1日實施後，則提供騎乘者最高100萬元理賠保障及每日1,000元住院醫療保障，因此，未來騎乘YouBike發生事故，無論騎乘者與第三人都有保障。

因傷害險採實名制，且必須由被保險人同意，票卡實際使用者與被保險人須為同一人，故提醒YouBike會員仍需完成登錄程序才有保障。

交通處也呼籲，即日起在YouBike官網、App或是租借站，登錄騎乘者的身分證字號、生日及手機號碼後，新竹市傷害險自動在8月1日啟動，如有保險登錄問題，請洽YouBike客服電話03-659-0011(付費)，如有理賠申請問題，可洽國泰產險公司(電話：0800-036-599按2)，將有專責人員提供諮詢服務。