解決口罩之亂！討論購買實名制　政院人士：系統測試還需2天

▲武漢肺炎導致國內口罩之亂。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

面對武漢肺炎疫情，衍生口罩物資缺乏的問題。據政院人士指出，政院從最初，就已討論購買「實名制」，但由於碰上農曆新年，社會需求暴增之下，只能先從超商應急，但主責部門一直有在進行系統整合跟測試，目前預計系統測試需2至3天，只要可行、政院同意後就會盡快實施。

武漢肺炎疫情持續擴散下，民眾在政府宣導下，積極配合防疫工作，但也衍生囤貨、供需失衡的狀況。面對口罩暴增的需求，政府先進行總量管制，限制出口1個月，並加緊趕工製作。

據政院人士指出，在口罩分配的問題上，其實早已討論「實名制」，以達公平原則。不過，為應急社會的需求，因此先從超商著手還是最快的，所以才會有每日釋出口罩，並限制每人限購3片的政策。

但是，據政院人士指出，在第一階段總量管制與應急工作之後，就是各部門針對「實名制」的施行，進行系統整合跟測試工作，目前測試大約需2至3天，如果可行並在政院同意下，就會盡快實施。

對此，政院人士說，這是比較公平的方法，也可以避免同一人重複排隊購買，而造成資源的浪費問題。另外也證實，目前研擬會在藥局實施，因爲原本就有分裝經驗、有衛生。

不過，口罩之亂的爭議問題，還是在於需求遠大於供給。因此，政院方面，就當前疫情的發展狀況，先以宣導口罩配戴時機，國人不要刻意囤貨等，以避免不必要的浪費問題、降低需求，才得以公平分配口罩資源。

▼北市衛生局釋出20萬片戰備口罩,優先提供台大、北醫、北榮、萬芳醫院以及醫療機構與照護機構。（圖／記者呂佳賢攝）

