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防疫不能窮前線　柯文哲：北市釋出20萬口罩讓醫療人員安心

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▲▼柯文哲於臉書表示，釋出20萬片口罩給防疫第一線人員。（圖／柯文哲臉書）

▲柯文哲於臉書表示，釋出20萬片口罩給防疫第一線人員。（圖／柯文哲臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

全台大鬧「口罩荒」，即便政府統一調度供應民眾陷量購買口罩，但仍有許多人買不到，站在防疫第一線的醫療人員，恐怕也面臨口罩危機。對此，台北市長柯文哲3日在臉書發文表示，防疫不能窮前線「釋出20萬片的戰備口罩」，讓第一線醫療人員安心。

柯文哲指出，北市的醫療人力為全台最多，也是全台防疫的主力，因此今天釋出20萬片的戰備口罩，其中11萬2000片來自中央的派發，對於中央的支援我們表示感謝。

柯文哲說，這次口罩分配，醫院配置12萬片、基層醫療院所配置7萬片以及照護機構配置1萬片，目前醫院可以有7天存量，但基層醫療院所及照護機構只有兩天份，會把所有配送的數字公布在網站上，請相關機構來領取，相信醫療院所缺貨的部分可以得到一些緩解。

對於口罩數量的需求，疾管署要求各縣市清查8大類防疫人員數量，柯文哲強調，台北市約有19萬餘人，口罩的需求數量相當龐大，希望中央再盡速配送，也希望中央以公開透明原則擬定分配規則，讓第一線人員安心。

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