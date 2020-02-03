武漢肺炎延燒！國壽啟動5大服務措施　醫療險理賠可掌握4原則

▲武漢肺炎疫情升溫，國泰人壽啟動保戶關懷措施，讓民眾能在第一時間獲得正確資訊。（圖／國壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

武漢肺炎疫情持續升溫，目前疾管署已列為第五類法定傳染病，國泰人壽為提供5大服務，協助民眾做好因應，包括建置多元且完整的服務管道，提供正確資訊、且加入官網的會員中心享33項保單服務，包括保單借款、繳別變更、受益人變更、部分提領、投資型保單資產配置等，國壽APP與智能客服阿發等都提供自主服務，降低人員接觸機會。

國泰人壽表示，醫療理賠的「理賠金預付」機制，保戶無須出院就可先行領到理賠金，最高申請可達7日，讓保戶在第一時間獲得即時照護，而且只需撥打客服專線0800-036599，一通電話就可辦理完成。至於廣受好評的「醫療保險金直接抵繳住院醫療費用」也簡化出院繳費及保險理賠文件申請手續。

在防疫的同時，民眾也開始關心起自己的醫療保障是否完善，以「國泰人壽安安醫療終身保險」為例，保障範圍涵蓋住院、手術、101項特定處置項目及8項常見醫材補助，若入住加護病房更額外給付3倍日額，協助保戶降低因病住院的經濟損失，即便武漢肺炎已列為法定傳染病，仍能提供完善的基礎醫療保障。

針對民眾關心醫療險的理賠，是否涵蓋武漢肺炎？國壽不僅在官網提供資訊，更透過國壽APP主動推播告知，讓國人在第一時間獲得正確的資訊。國壽提到，武漢肺炎的醫療險理賠可掌握4項原則，首先是衛福部已公告自1月15日起，武漢肺炎列屬法定傳染病。

第二，舉凡醫療險保單無除外責任，都可依約理賠，保戶享有完整醫療保障；第三，因「嚴重特殊傳染性肺炎」入住「負壓隔離病房」者，除了給付住院日額醫療保險金外，也比照加護病房住院予以理賠，提供加值保障；最後，若保戶對保單有疑問可撥打客戶服務專線。

國泰人壽提供5大服務措施，包括確認罹患武漢肺炎的保戶，緩繳保費3個月、緩繳保單借款息3個月、房貸客戶緩繳貸款本金及利息3個月。另外，可撥打24小時客戶服務專線申請，經審視符合相關規定即給付「理賠醫療預付金」。最後是提供專線24小時不打烊，一通電話即可申請保費緩繳及理賠醫療預付金等相關服務。