美國拒14天內曾訪陸外國人　陸外交部批評：美國反應過激，採取過度應對！

▲大陸外交部長華春瑩。（圖／翻攝自環球網）

記者劉亭／綜合報導

因應武漢肺炎疫情，美國將赴華旅行風險提升到最高級別，並從2日起禁止過去14天內曾到造訪大陸旅行的所有外國人入境。大陸外交部發言人華春瑩3日回應，美國對中國疫情反應過激，採取過度應對措施。

根據「環球網」報導，大陸外交部3日舉行記者會，華春瑩表示，疫情發生以來，中國政府一直本著對人民健康高度負責的態度，採取了最全面、最嚴格的房空舉措，甚至超過《國際衛生條例》的要求，被稱讚為設立了新的標杆。

針對疫情各國紛紛採取相關防疫措施，華春瑩對此表達理解和尊重，但之後話鋒一轉，指出有一些國家，特別是美國，「對中國疫情作出過激反應，採取過度應對措施，顯然與世衛組織建議背道而馳」。

▲武漢肺炎影響下，路人都陸續戴上口罩。（圖／路透）

華春瑩指出，美國政府迄今未向中方提供任何實質性幫助，卻第一個從武漢撤出其領館人員，第一個提出撤出其使館部分人員，第一個宣佈對中國公民入境採取全面限制措施，不斷製造和散播恐慌，帶了一個很壞的頭。

華春瑩也拿美國近日流感肆虐議題出來比較，根據美國疾病控制與預防中心近日報告，美國2019-2020年流感季已經導致1900萬人感染，至少1萬人死亡。截至2月2日，中國確診感染新型冠狀病毒肺炎17205例，死亡361人，治癒475例。美國國內僅11例確診。華春瑩說，這些數字對比發人深思。

最後，華春瑩強調，「我們希望有關國家理性、冷靜、科學判斷和應對。中方願繼續本著公開透明和高度負責任態度，與世界衛生組織和國際社會加強合作。我們也有信心、有能力，儘快打贏這場戰役。」

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