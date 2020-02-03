口罩之亂如何解？民眾黨團4主張「健保卡限購」：口罩優先供應健保藥局





▲民眾黨團「口罩之亂如何解？發送通道最重要」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

武漢肺炎疫情持續蔓延全球，全台掀起「口罩之亂」，儘管政府徵用醫療用口罩並於各大通路釋出販售，仍有許多民眾買不到口罩。對此，民眾黨立院黨團3日召開首次記者會，對口罩之亂提出4大主張，建議將多數口罩優先供應健保藥局，以健保卡方式限購，有效控管數量。

關於行政院拍板出資2億元建立生產線，擬將每日產量提升至一千萬片，民眾黨立院黨團認為，「管道」的問題比起「產量」更應該優先被解決。

民眾黨團針對口罩之亂提出四大主張，第一，應將多數口罩優先供應健保藥局，以健保卡方式限購，有效控管數量，避免有心人士大量囤購；第二，缺乏超商通路地區，醫療資源不足，應結合地方民政系統，調查口罩需求數量，主動配發；第三，延後開學後，須提供足夠口罩數量給政府立案合法之安親班、幼兒園、補習班；第四，既有超商通路，協調廠商出廠時即以3-5片小包裝出貨，避免通路分裝之人力負擔與汙染風險。

民眾黨團也要求中央政府，對於各項防疫物品應做到資訊公開，包括目前各項防疫庫存物品，存量是否足夠，資訊定期更新，採購過程也可公開透明，便能將消弭民眾預期心理，有效分配防疫資源，同時降低大量生產可能造成的資源浪費。

民眾黨團認為，食品加工業、團膳業等基於食安法規定需使用口罩的行業，現在也面臨口罩荒，且此為高風險傳染的食品製造業，政府應協助優先處理；而餐飲服務業、小吃、市場、夜市攤販等，地方政府列管的夜市，政府單位也必須協助取得口罩。至於部分未列管的攤販，政府須督導地方衛生單位加強巡查，避免成為防疫破口。

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