武漢台人「健康無虞」才能登機　徐正文：老弱婦孺優先回台





▲台北市家長會長協會總會長徐正文受訪，並視訊連線準備回台的滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／台北報導

首批約200名滯留武漢台人今晚登機，最快9點左右抵達桃園機後並送往隔離點安置。協助居中協調的台北市家長會長協會總會長徐正文表示，這些人在登機前都會經過檢疫，並承諾全程配合防護隔離要求，確保「健康無虞」才能登機。他也很感謝在台辦、台協協處下，能讓老弱婦孺、有疾病者先回台。

徐正文日前為協助武漢台人返家，與滯留民眾家屬成立後援會以「回家」為訴求，和家屬依同出面請願，並於今（3日）下午向記者說明最新進展，與前往各地區集結點的武漢滯留台人視訊連線。目前若檢疫情況順利，他們預計今晚搭乘18：50起飛的包機返台，為中國東方航空旗下的子公司上海航空執飛。

▲武漢乘坐巴士台人抵達機場外等候。（圖／徐正文提供）

徐正文表示，就他了解，首批返台者將以老弱婦孺、有疾病者優先，和短期赴武漢因物資缺乏，有較迫切回家需求者；同時，首批200人中先以武漢市當地為主，湖北其他城市台人明、後天起會陸續在台辦協助下到武漢集合，最快第二班飛機5號就會到，「如果不夠，還會有第三批。」



根據視訊中台灣民眾李小姐說法，她是短期赴當地旅遊，終於在今天接到正式通知能夠回家，集合前往機場登機，而集合時間也從原本的下午2點，一直提前到1點30分，並要求他們攜帶1200元人民幣作為備用。

目前，從各地行政區集結的武漢台人，大多均已於下午3點30分左右，抵達機場周邊集合點，正在車上等候辦理證件，執行消毒、量體溫等事項，計畫6點在機場內執行進一步的檢疫防護過程，才能完成登機，而武漢天河機場也是在封城後，特意專門為台灣民眾開啟機場。

對於媒體關心包機由陸籍航空公司執行，而非華航，徐正文表示，大陸本於兩岸一家親理念，把同胞送回來，希望大家能少一點政治考慮，多一點人情味。他說，由大陸航空公司直接包機回來，在執行上也比較方便，他也感謝兩岸有關單位基於人道立場，讓台胞順利返家，他也相信台灣方面會做好妥善的防疫措施。

對於滯留武漢台商可望包機回台，中央流行疫情指揮中心方面表示，已選定2類場所作為隔離使用，這些滯留武漢的台商回台後須接受檢疫隔離14天，地點包括軍營和部會閒置的會議、住宿空間，將由專人提供食宿、監測健康狀況。

▼滯留武漢的台灣小朋友上車準備前往機場。（圖／徐正文提供）

