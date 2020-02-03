戴口罩讓iPhone認不出你了？　兩方法訓練Face ID「更有眼光」

▲消費者因戴口罩讓Face ID無法辨識。（圖／記者林世文攝）

記者謝仁傑／綜合報導

隨著新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情升溫，口罩成為人們出門或搭乘大眾運輸工具必要的配備，不過也因為如此，傳出iPhone用戶開始抱怨Face ID無法正常解鎖的狀況。不過關於這點，仍有辦法可以改善，使你的iPhone不會再認不出你。

若用戶想讓你的iPhone「更有眼光」，據傳Face ID會在每次輸入密碼之後，自動調整面容辨識的演算法，以讓之後的辨識度可以更精準。因此一開始在戴口罩的狀態下可能會讓Face ID失效，但耐心點多輸入幾次密碼，或許會有所改善，增加辨識的成功率。不過，辨識成功率仍可能因為不同款式的口罩或戴法，會有一些差異。

據實驗過的人指出，持續輸入密碼解鎖大約一週的時間，Face ID就可以成功記錄用戶戴口罩的模樣；也有人表示，大概要歷經重覆輸入密碼上百次，才能使Face ID重新適應用戶戴上口罩的模樣。

▲可藉由不斷輸入密碼改善Face ID的演算法。（圖／記者洪聖壹攝）

iPhone用戶可以藉由「設定 ＞ Face ID 與密碼 ＞ 設定另一種面容」，讓iPhone重新紀錄你戴上口罩的模樣。經記者戴上口罩實測，即便一開始設定的時候iPhone會因為用戶的臉被遮蔽，要求用戶將口罩拿下來，但只要稍微拉下口罩，露出臉部更多部份，就可以在配戴口罩的狀態下完成Face ID的設定。雖然相比全臉的狀況下，辨識的成功率相對會較低一些，但可以減少訓練iPhone「認主人」的時間。

據傳最新的iOS演算法之中，有提升iPhone的Face ID辨識度，因此第一款有Face ID的iPhone X，可能需要更新 iOS。部份實驗成功的網友也提出建議，在訓練Face ID習慣你戴口罩的面容中，最好保持差不多的角度和距離，以降低Face ID的學習曲線。



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