　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

戴口罩讓iPhone認不出你了？　兩方法訓練Face ID「更有眼光」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhoneX,蘋果手機,智慧型手機,Face ID,臉部辨識。（圖／記者林世文攝）

▲消費者因戴口罩讓Face ID無法辨識。（圖／記者林世文攝）

記者謝仁傑／綜合報導

隨著新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情升溫，口罩成為人們出門或搭乘大眾運輸工具必要的配備，不過也因為如此，傳出iPhone用戶開始抱怨Face ID無法正常解鎖的狀況。不過關於這點，仍有辦法可以改善，使你的iPhone不會再認不出你。

若用戶想讓你的iPhone「更有眼光」，據傳Face ID會在每次輸入密碼之後，自動調整面容辨識的演算法，以讓之後的辨識度可以更精準。因此一開始在戴口罩的狀態下可能會讓Face ID失效，但耐心點多輸入幾次密碼，或許會有所改善，增加辨識的成功率。不過，辨識成功率仍可能因為不同款式的口罩或戴法，會有一些差異。

據實驗過的人指出，持續輸入密碼解鎖大約一週的時間，Face ID就可以成功記錄用戶戴口罩的模樣；也有人表示，大概要歷經重覆輸入密碼上百次，才能使Face ID重新適應用戶戴上口罩的模樣。

▲▼FACE ID。（圖／記者洪聖壹攝）

▲可藉由不斷輸入密碼改善Face ID的演算法。（圖／記者洪聖壹攝）

iPhone用戶可以藉由「設定 ＞ Face ID 與密碼 ＞ 設定另一種面容」，讓iPhone重新紀錄你戴上口罩的模樣。經記者戴上口罩實測，即便一開始設定的時候iPhone會因為用戶的臉被遮蔽，要求用戶將口罩拿下來，但只要稍微拉下口罩，露出臉部更多部份，就可以在配戴口罩的狀態下完成Face ID的設定。雖然相比全臉的狀況下，辨識的成功率相對會較低一些，但可以減少訓練iPhone「認主人」的時間。

據傳最新的iOS演算法之中，有提升iPhone的Face ID辨識度，因此第一款有Face ID的iPhone X，可能需要更新 iOS。部份實驗成功的網友也提出建議，在訓練Face ID習慣你戴口罩的面容中，最好保持差不多的角度和距離，以降低Face ID的學習曲線。 
 

＃ 變臉的速度比科技進展還快？就是她了！.....

武漢肺炎惹禍！戴口罩Face ID失靈　果粉狂哀：希望Touch ID回歸
蘋果2021年傳推iPhone 9 Plus　指紋辨識Touch ID回歸嵌入電源鍵！
巴克萊分析師：iPhone 12具備更強大Face ID　2021年移除Lightning

ET快訊
獨家追蹤／網傳「武漢運屍袋缺貨」！ 殯葬業台商揭秘「物資求救
武漢台商今晚8點起飛　專車送至「一人一室」集中檢疫場所！
快訊／小戽斗病逝！享壽73歲
武漢包機今晚8點由東航執飛回台　首批將載200多滯留台人抵桃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

升級Windows 10用不慣？這款神器讓「開始」介面秒變回Windows 7

NOVA情報誌／LG G8X ThinQ Dual Screen　創新雙螢幕迎囍「鑑」客

戴口罩讓iPhone認不出你了？　兩方法訓練Face ID「更有眼光」

Android Auto 5.0更新爆Bug　方向盤接聽／拒接按鈕失靈

跟隨蘋果腳步　三星宣布暫閉大陸的上海外灘旗艦體驗店

微軟下一代筆電Surface Book 3規格曝光！　全新內控散熱系統、搭載第十代i7處理器

LINE旅遊為「2020台灣燈會」　打造線上玩樂搜尋服務

小心！LINE貼圖詐騙捲土重來　「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」瘋傳騙個資

Gmail深色主題「失靈」　無法透過設定切換、其他App則正常

中華電獨家開賣Galaxy Note10 Lite　搭指定資費、手機最低2,302元起

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

武漢返台失聯！男子衝派出所澄清 反駁留假地址：沒填過任何資料！

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

升級Windows 10用不慣？這款神器讓「開始」介面秒變回Windows 7

NOVA情報誌／LG G8X ThinQ Dual Screen　創新雙螢幕迎囍「鑑」客

戴口罩讓iPhone認不出你了？　兩方法訓練Face ID「更有眼光」

Android Auto 5.0更新爆Bug　方向盤接聽／拒接按鈕失靈

跟隨蘋果腳步　三星宣布暫閉大陸的上海外灘旗艦體驗店

微軟下一代筆電Surface Book 3規格曝光！　全新內控散熱系統、搭載第十代i7處理器

LINE旅遊為「2020台灣燈會」　打造線上玩樂搜尋服務

小心！LINE貼圖詐騙捲土重來　「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」瘋傳騙個資

Gmail深色主題「失靈」　無法透過設定切換、其他App則正常

中華電獨家開賣Galaxy Note10 Lite　搭指定資費、手機最低2,302元起

武漢包機今晚抵台！接駁機棚曝光「10部↑救護車待命」…將在維修棚初步檢疫

印度敦促民眾暫勿前往中國　將隔離曾赴中國旅客

歐盟運送12噸防護裝備抗疫　陸：衷心感謝

《青春2》選手「盜小松菜奈照片」加工…假裝是自己！　網一看氣炸：當大家瞎子？

武漢肺炎引「口罩之亂」　公衛專家葉金川：現在真的沒必要人人都戴！

黃士修深夜PO「高雄氣爆升官路線說」　網點出關鍵：紅綠本是一家嘛！

WHO執委會可能推「台灣參與案」　陳時中：已派次長到場爭取支持

東莞護士長「連續工作9天」暈倒　每天花十幾個小時守護病人

中職／黃武雄車禍受傷　黃忠義、江仲豪代表退役聯盟探訪

謝金河：台股通過初步的壓力測試　股市投機的過猶不及！

辣妹摩鐵開趴遇臨檢！毒品往內衣塞卻扎到敏感帶　面對警察臉漲紅：好刺激

3C家電熱門新聞

LINE「台灣元宵節限定特效」來了！　熊大與兔兔現身放天燈超療癒

「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」瘋傳騙個資

Surface Book 3規格曝光！　專利內控散熱系統、搭載第十代i7處理器

兩方法訓練Face ID辨識戴口罩的你

實機影片曝光！三星摺疊新機Galaxy Z Flip單手可開

iPhone SE再撐一年？外媒曝iOS 14支援裝置與iOS 13相同

鑑識探員：安卓手機已比iPhone更難破解

WhatsApp將在數百萬手機上罷工

蘋果暫關大陸門市　分析師估「1百萬支iPhone銷售遞延」影響不大

戴口罩Face ID失靈　果粉狂哀：希望Touch ID回歸

武漢肺炎防疫！蘋果直營店禁止用戶試用AirPods

Google Chrome 3月起停用「支付請求API」

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

武漢肺炎拖累手機銷量！　郭明錤：iPhone第一季出貨量下修10%

更多熱門

相關新聞

3C達人：Apple春季發表會應會照常舉辦

3C達人：Apple春季發表會應會照常舉辦

武漢肺炎疫情仍持續延燒，不少人開始擔心會不會影響到三月Apple春季發表會的舉辦？對此，3C達人Tim哥與廖阿輝都認為，對於發表會的舉辦應該不會有影響，不過如果Apple在這次的發表會中推出了iPhone SE 2，那麼手機的正式上市日期有可能會延遲2~3週。

武漢肺炎防疫！蘋果直營店禁止用戶試用AirPods

武漢肺炎防疫！蘋果直營店禁止用戶試用AirPods

武漢肺炎拖累手機銷量！　郭明錤：iPhone第一季出貨量下修10%

武漢肺炎拖累手機銷量！　郭明錤：iPhone第一季出貨量下修10%

Apple要推「到府維修」服務

Apple要推「到府維修」服務

鑑識探員：安卓手機已比iPhone更難破解

鑑識探員：安卓手機已比iPhone更難破解

關鍵字：

iPhoneApple蘋果Face ID

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

部分大專院校「延後2週開學」

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

200片口罩剛到貨就說賣完！他跟物流車驚見「真相」

24歲男星皮膚癌病逝！2個月前截肢還笑著PO文…粉絲心碎

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

對謝和弦還有愛嗎？　Keanna回應了

即／彰化嚴重車禍！聯結車當場噴飛橋下　釀1死3傷

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

英國480名武漢入境旅客失蹤

獨家／小戽斗病逝！享壽73歲

巨乳大隻馬激似Hebe　網友狂朝聖

劉樂妍傳回台避難：以為我愛回去？　

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面