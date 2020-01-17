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巴克萊分析師：iPhone 12具備更強大Face ID　2021年移除Lightning

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▲▼iPhone 12在外觀上可能回歸經典原型。（圖／Phonearena）

▲iPhone 12渲染圖。（圖／Phonearena）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒MacRumors報導，巴克萊（Barclays）銀行的幾位分析師表示，iPhone 12機型將在前螢幕採用新的TrueDepth系統，使蘋果供應商Lumentum受益，這表示iPhone 12的Face ID功能可以獲得更進一步的提升。

分析師補充說，iPhone 12 Pro的後置鏡頭系統將採用ToF飛時測距，使拍攝時具3D感測功能。他們還預計iPhone 12 Pro將配備6GB的隨機存取記憶體，高於iPhone 11 Pro的4GB。

同時分析師們也預測，最大的變化可能在明年出現。他們表示蘋果有可能在2021年從至少一款iPhone機型上移除Lightning插孔，呼應了知名蘋果產品分析師郭明錤上個月的預測。

郭明錤表示，蘋果計畫在2020年推出5款iPhone新機，包括3月底前推出較低端的「iPhone SE 2」或「iPhone 9」，以及秋季將會推出4款5G高端機型。
 

＃ 變臉的速度比科技進展還快？就是她了！.....

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