蘋果走下資安強者神壇？鑑識探員：安卓手機已比iPhone更難破解

▲有外國鑑識人員認為，現在安卓手機比iPhone資安防護做得更好。（圖／翻攝 avast）

記者邱倢芯／綜合報導

一直以來，蘋果手機就強打著「難以破解的資安」為其賣點，不過現在這項說法似乎開始有動搖跡象；根據外媒指出，鑑識人員發現，現在的安卓手機比iPhone更難以破解。

Apple對於資安的重視可以從以前的事件可見一斑，例如多年前一則有名的新聞指出，FBI曾希望Apple可以協助破解某個嫌疑犯的iPhone密碼，以獲得更多犯罪資訊，不過當時卻被Apple以資安為由拒絕；這件事大大地提升了人們對於蘋果手機「等於安全」的信念。

不過現在國外專門開發破解軟體的公司Cellebrite卻認為，安卓手機已經越來越難被軟體所破解。舉例來說，他們就無法從Google Pixel 2與三星Galaxy S9當中取得任何社群媒體、網頁瀏覽，或者是GPS的定位紀錄；甚至無法在華為P20 Pro當中獲取任何資料。

但是Cellebrite卻可以利用破解軟體來獲取iPhone X在內的任何iPhone資訊，像是GPS定位紀錄、訊息、通話紀錄、聯絡人，甚至是特定的應用程式（如IG、Twitter、LinkedIn等）紀錄。

雖然現在的手機越來越難破解，但不代表完全不能被取得資料；事實上，如果執法單位仍執意要破解你的手機資料，他們只是得再花上更多的時間與心力，幾乎都可以破解。不過外媒現在也建議那些非常在乎個資的消費者，如果現在想要換手機，那麼安卓手機會是較安全的選擇。