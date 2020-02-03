武漢肺炎拖累手機銷量！郭明錤：iPhone第一季出貨量下修10%　大陸過年期間年減逾5成

▲郭明錤下修iPhone第一季出貨量。（圖／ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

受到武漢肺炎疫情影響，蘋果先前決定暫時關閉中國大陸門市。而天風國際分析師郭明錤分析指出，這可能導致多達100萬支iPhone延遲銷售，而iPhone第一季出貨量預估也會下修10%。

根據《9to5mac》報導，郭明錤最新研究報告指出，受到武漢肺炎衝擊中國大陸供應鏈的影響，因此將今年第一季的iPhone出貨量下修10%，調降至3,600-4,000萬支。他表示，由於武漢肺炎及消費者信心具有高度不確定性，第二季的出貨量目前難以預測。

此外，郭明錤還提到，2020 年春節期間中國大陸市場手機出貨約年減50%～60%，導致目前通路囤積有5,000萬到 6,000萬支的庫存。而整個中國大陸市場在 2019 年的手機總出貨約 3.6 億到 3.8 億支，受到5G換機需求低於預期，以及肺炎爆發對消費信心負面影響，預估中國手機 2020 年出貨將年衰退15%，約3.1億至3.3億支。

郭明錤還指出，5G 手機對非蘋果品牌的換機需求貢獻小於預期。其中三星可說是最積極推廣5G高階手機品牌，但三星在2019年第4季與2020年1月的手機出貨量年衰退 5%~10%，約6,900 萬與2,300萬支，這顯示5G對於高階手機換機需求與品牌價值並無幫助。因此，即使5G手機因為人們汰換4G機種的關係而開始普及，但整體市場依舊萎縮，衝擊了各大廠牌及供應鏈的成長力。