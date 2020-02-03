　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

武漢肺炎拖累手機銷量！郭明錤：iPhone第一季出貨量下修10%　大陸過年期間年減逾5成

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone 11直營店開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭明錤下修iPhone第一季出貨量。（圖／ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

受到武漢肺炎疫情影響，蘋果先前決定暫時關閉中國大陸門市。而天風國際分析師郭明錤分析指出，這可能導致多達100萬支iPhone延遲銷售，而iPhone第一季出貨量預估也會下修10%。

根據《9to5mac》報導，郭明錤最新研究報告指出，受到武漢肺炎衝擊中國大陸供應鏈的影響，因此將今年第一季的iPhone出貨量下修10%，調降至3,600-4,000萬支。他表示，由於武漢肺炎及消費者信心具有高度不確定性，第二季的出貨量目前難以預測。

此外，郭明錤還提到，2020 年春節期間中國大陸市場手機出貨約年減50%～60%，導致目前通路囤積有5,000萬到 6,000萬支的庫存。而整個中國大陸市場在 2019 年的手機總出貨約 3.6 億到 3.8 億支，受到5G換機需求低於預期，以及肺炎爆發對消費信心負面影響，預估中國手機 2020 年出貨將年衰退15%，約3.1億至3.3億支。

郭明錤還指出，5G 手機對非蘋果品牌的換機需求貢獻小於預期。其中三星可說是最積極推廣5G高階手機品牌，但三星在2019年第4季與2020年1月的手機出貨量年衰退 5%~10%，約6,900 萬與2,300萬支，這顯示5G對於高階手機換機需求與品牌價值並無幫助。因此，即使5G手機因為人們汰換4G機種的關係而開始普及，但整體市場依舊萎縮，衝擊了各大廠牌及供應鏈的成長力。

ET快訊
200片口罩剛到貨就說賣完！他騎車3小時跟物流車驚見「真相」
快訊／彰化嚴重車禍！「聯結車噴飛橋下」釀1死3傷
「主張收容所公開透明」　柯文哲再嗆陳時中：先跟我講什麼不能講
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Apple美官網遍佈Arcade小彩蛋　音速小子開車輾過MBP

國外分析師預估：蘋果暫關大陸門市「1百萬支iPhone銷售遞延」　但影響不大

實機影片曝光！三星摺疊新機Galaxy Z Flip單手可開

手機快升級！　WhatsApp將在數百萬手機上罷工

武漢肺炎拖累手機銷量！郭明錤：iPhone第一季出貨量下修10%　大陸過年期間年減逾5成

春節過後胖一圈　戴上Apple Watch動一動、收心也「收腰」

懶果粉福音！Apple要推「到府維修」服務

蘋果走下資安強者神壇？鑑識探員：安卓手機已比iPhone更難破解

除了武漢肺炎也要小心詐騙　趨勢科技：假粉專送口罩騙個資

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

家長可請14天「防疫照顧假」　雇主需准假：薪資看公司規定

武漢返台失聯！男子衝派出所澄清 反駁留假地址：沒填過任何資料！

林予晞《天堂》一看到兒子就離世了　修杰楷「沒見到老婆最後一面」哭爆

空拍機加入防疫！拍到沒戴口罩嬤 喊「快回家別亂跑」影片網瘋傳

Apple美官網遍佈Arcade小彩蛋　音速小子開車輾過MBP

國外分析師預估：蘋果暫關大陸門市「1百萬支iPhone銷售遞延」　但影響不大

實機影片曝光！三星摺疊新機Galaxy Z Flip單手可開

手機快升級！　WhatsApp將在數百萬手機上罷工

武漢肺炎拖累手機銷量！郭明錤：iPhone第一季出貨量下修10%　大陸過年期間年減逾5成

春節過後胖一圈　戴上Apple Watch動一動、收心也「收腰」

懶果粉福音！Apple要推「到府維修」服務

蘋果走下資安強者神壇？鑑識探員：安卓手機已比iPhone更難破解

除了武漢肺炎也要小心詐騙　趨勢科技：假粉專送口罩騙個資

Apple美官網遍佈Arcade小彩蛋　音速小子開車輾過MBP

勞動基金去年大賺4,735億元　每位勞工退休帳戶平均分紅2.2萬！

廣東中山出現「首宗重症孕婦」　赴湖北探親6天後發病

【廣編】晶亮有神！狂補葉黃素效果有限　營養師提點：加了花青素更好

單親辣媽掛急診！前夫幫顧兒怒「大便很臭，快回來換」　神渣對話惹怒萬人

國民黨支持侯友宜提議：澳門、新加坡用健保卡解決口罩亂象！

研發武漢肺炎疫苗　葛蘭素史克與CEPI攜手

快訊／台北市宣布明起高中以下寒假活動全暫停　教育局：11日改線上寒輔

虛歲65搭火車用敬老票竟遭詐欺罪起訴　獲無罪法轉司認同

山東、江蘇蔬菜供應湖北　發改委：物價會開始回落

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

3C家電熱門新聞

iPhone SE再撐一年？外媒曝iOS 14支援裝置與iOS 13相同

鑑識探員：安卓手機已比iPhone更難破解

戴口罩Face ID失靈　果粉狂哀：希望Touch ID回歸

Google Chrome 3月起停用「支付請求API」

武漢肺炎拖累手機銷量！　郭明錤：iPhone第一季出貨量下修10%

蘋果2021年傳推iPhone 9 Plus　指紋辨識Touch ID回歸嵌入電源鍵！

WhatsApp將在數百萬手機上罷工

戴上Apple Watch動一動、收心也「收腰」

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

Apple要推「到府維修」服務

OPPO智慧手錶渲染圖曝光

iPhone換電池優惠再一發

新機皇降臨！三星Note10效能超優化

蘋果2019拉尾盤超車三星！　全球手機市佔率19％重新奪冠

更多熱門

相關新聞

Apple要推「到府維修」服務

Apple要推「到府維修」服務

以往iPhone如果壞了，如果想要有一定的品質服務，往往得跑一趟直營店，或是官方配合的維修服務站；不過現在Apple要針對懶得出門、不能出門的果粉提供到府維修服務了。不過這項服務目前僅在美國部分城市開始推展，往後會不會在台灣實施目前不得而知。

鑑識探員：安卓手機已比iPhone更難破解

鑑識探員：安卓手機已比iPhone更難破解

蘋果臨時宣布全面關閉陸Apple Store零售店

蘋果臨時宣布全面關閉陸Apple Store零售店

抗疫肺炎　蘋果暫時關閉大陸直營店

抗疫肺炎　蘋果暫時關閉大陸直營店

戴口罩Face ID失靈　果粉狂哀：希望Touch ID回歸

戴口罩Face ID失靈　果粉狂哀：希望Touch ID回歸

關鍵字：

郭明錤iPhone蘋果Apple

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

全家釋出自有品牌口罩56萬片　每人未限購3片

70萬片口罩送達陸疫區　環球網：台灣同胞愛心沒有缺席

24歲男星皮膚癌病逝！2個月前截肢還笑著PO文…粉絲心碎

常拍大尺度街訪片！25萬粉網紅遭3女控：先訪問再騙色

抽完「生死籤」馬上離職！港3醫院護士「請病假」拒出勤

《想見你》完整時間軸　網猜雙兇手柯佳嬿魔化

口罩買不到　趙少康：始作俑者「都是蘇貞昌」

具惠善「離開韓國」　燙新髮型：去遙遠的地方

快訊／法國撤僑專機「20人有武漢肺炎症狀」

醫師：口罩消毒後可重複用

開學延期　老師：3月再開學較好

口罩產量少　經部：人力缺口靠國防部幫忙

教育部宣布高中以下延至2/25開學

爆安置地點　柯：要被抓去關了？

中國外館疑有3爆裂物　引爆後竟是口罩！

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？

蕭亞軒遭小16歲男友吐槽姊弟戀　Elva站一旁笑了：Seriously？
鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

鄧紫棋新歌《平凡天使》為防疫打氣 網友感動：聽到哭了!!

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

吳釗燮怒嗆世界衛生組織幹部　「活在平行時空？是在哈囉？」

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

美如童話！霸氣男驚喜求婚男友 交往1320天「一生愛你」許承諾

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

義大利禁台航班入境吳釗燮籲世衛　「台灣不是中華人民共和國一部分」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面