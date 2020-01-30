蘋果2021年傳推iPhone 9 Plus　指紋辨識Touch ID回歸嵌入電源鍵！

▲2020年蘋果可能會推出具有Touch ID的新機。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

根據外媒《phoneArena》報導，天風國際分析師郭明錤發表最新預測，蘋果計劃在未來幾個月內推出一系列新品，下半年更是會推出多款新iPhone。另外，蘋果還計劃在2021年初推出另一款手機iPhone 9 Plus（或是取名iPhone SE2 Plus），Touch ID指紋辨識很有可能重新取代Face ID臉部辨識。

郭明錤預測，這款iPhone 9 Plus（名字暫定，也可能取名iPhone SE2 Plus）將融合 iPhone 8 和 iPhone 11 的設計，因為蘋果計劃修改現有的LCD螢幕，把螢幕上方的「瀏海」做得更小，甚至是直接拿掉，從而提供使用者更身臨其境的觀看體驗。

另外，Touch ID有望回歸，但是與上一代iPhone不同的是，新款設計將會把電容式指紋辨識嵌入機身側面的電源鍵中。

iPhone 9 Plus會配有單顆鏡頭，有夜間模式，並配備一個小的1,821mAh電池，晶片組效率提高，意味著手機的電池壽命應該比iPhone 8更長。

手機外觀部分，iPhone 9 Plus預料將配5.5吋或6.1吋螢幕，不過，5.5吋LCD全螢幕手機是蘋果從未做過的事情，因此會需要一個全新的機身，此舉也將提高整體生產成本。