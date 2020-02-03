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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／虛歲65買敬老票被訴詐欺？濫行起訴誰監督

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▲司法，法槌，法典，正義，判決。（圖／視覺中國CFP）

▲未滿65歲卻買敬老票被訴詐欺？即便行為人故意貪小便宜，但差額也不值得起訴，檢察官應以微罪不舉的緩起訴處分。（圖／視覺中國CFP）

新聞報導，2019年11月有位差兩個月才到65歲的婦人，因買敬老票搭火車被列車長查知並因此報警，之後被檢察官以詐欺罪起訴。此案雖經新竹地院以無詐欺故意，亦無施用詐術為由，判處無罪。但此案過程卻讓人反思：區區83元的票價差額，何苦動用珍貴的司法資源，其中到底出了什麼問題？

對於詐欺罪，除主觀上須有意圖為自己或他人不法所有的意圖外，還得在客觀上施用詐術且因此使人陷入錯誤，致交付其財物，使能該當。而詐欺罪的要件之所以如此嚴格，有很大的原因是在避免將單純的民事不法入罪化，畢竟刑法是所有法律規範的最後手段

以未滿65歲卻買敬老票來說，客觀上，確實有施以詐術之嫌，但必須注意的是，如此的手段有無使人陷入錯誤之可能，卻有很大的疑問。尤其在主觀上，如果是對65歲的界定產生錯誤的認知，就不可能是故意，頂多為過失；在詐欺罪不處罰過失的情況下，此類行為根本不具有刑事不法性。

但如何判斷行為人是否有此誤認？這當然還是得從客觀事實來判斷，若買票者距離65歲僅數月，且按照如此年齡層者普遍仍習慣以虛歲來計算年齡，已能證明行為人所言不假，檢察官自應以不起訴處分為終結。就算認為行為人是故意要貪小便宜，區區83元的差額也不值得起訴，檢察官應以微罪不舉的緩起訴處分，儘早讓被告脫離刑事司法程序，讓此事件回歸民事法解決。

就上述事件來說，列車長對未滿65歲卻買敬老票的婦人，不讓其補差額，卻以詐欺現行犯報警處理，實就得檢討，如此明顯屬於民法的問題，為何還要求以詐欺罪舉報，到底是台鐵的內部規則出現問題？抑或僅是列車長個人行為？再來，警察對於此類屬於民事不法行為，卻仍以刑事案件處理與移送，除了凸顯執法者的法治教育必須加強外，恐還來自於警察並無處分權有關。

依據《刑事訴訟法》第92條第2項，對於現行犯，法條規定是應移送檢察官，就算是屬於一年以下有期徒刑的輕罪，還是得得到檢察官同意，才不予以移送。換言之，對於現行犯，警察並無權為釋放，未來是否讓警察有某種程度的微罪處分權，或可為立法論的考量。

當然，最該質疑者還是檢察官對於犯罪成立要件的該當與否，似乎產生了很大的問題。面對如此的濫權起訴，或可藉由檢察長發揮檢察一體的功能來防止，只是目前檢察長對於檢察官起訴案件，雖有核閱之權，似可因此對不當、甚至不法的起訴來糾正。但問題是，目前的核閱恐都是由襄閱主任檢察官來檢查錯字與否，早已流於形式，若檢察長針對案件有所意見，反可能招來干涉辦案的質疑。而如果此途徑不通，則起訴後，依據《刑事訴訟法》第161條第2項，仍可由法官來為起訴審查，以駁回不當的起訴；惟此規定從2003年增訂至今，院方對於檢方似乎多所禮遇，致使此條文早已是宣示重於實質。

也因此，即便是明顯濫訴，似乎很難在刑事司法的初階段就被攔阻，只能待實質審判而為無罪判決來防堵。但又有問題的是，目前《刑事訴訟法》對於無罪判決，檢察官仍可上訴，這實嚴重違反雙重訴追之禁止，也讓被告繼續糾纏於訴訟中。更慘的是，即便最終無罪確定，但若被告未曾被羈押，也無請求刑事補償之可能。依據《國家賠償法》規定，司法人員必須在此案件的職務上犯罪，且經判決確定，當事人才可請求國家賠償。但問題是，檢察官濫訴，連被以濫權追訴罪起訴的可能性都無，更遑論有被判罪確定之可能，國賠請求有如天邊的雲彩。凡此種種凸顯出，目前對於檢察官的濫權起訴，或設有諸多監督機制，卻幾乎無以發揮任何功能。

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