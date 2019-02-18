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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

為2毛鐵絲檢察官追殺　律師：修法使告訴人可獨立上訴

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▲臺灣高等法院刑事庭大廈,臺灣高等法院（圖／記者季相儒攝）

 ▲2毛錢鐵絲竊案上訴二審仍無罪，律師建議修改上訴制度。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市瞿姓男子將鄰居綁在電線杆上的鐵絲拆除，丟在曹姓鄰居家的花盆中。鄰居不滿提出告訴，檢方認為瞿男行竊價值約2毛錢的鐵絲，提起公訴，一審無罪後，又在上訴第二審，瞿男終獲無罪確定。律師李大偉認為，除有濫訴之虞外，檢方在被害人堅持下，必須硬著頭皮上訴，建議修法讓告訴人可獨立上訴。

新北市瞿姓男子，拆下鄰居綁在電線桿上「請勿停車」告示牌上的鐵絲，鄰居堅持提告，檢方依照依照竊盜罪嫌，提起公訴。一審法院審理後，認定本案鐵絲僅價值2毛，再加上瞿男拆下鐵絲後丟在一旁，並未保有該鐵絲，主觀上不具有「不法所有意圖」，一審判決無罪。

但新北地檢署堅持提出上訴，案經二審高等法院審理後，由於檢方根本沒提出新證據，高院駁回檢方上訴，判瞿男無罪確定。判決出爐後，引發爭議，不少法界批評認為，檢方有濫權起訴、濫權上訴之虞，不應如此浪費司法資源。

律師李大偉表示，確實就本案看來，檢方恐有濫訴之虞。但他認為，檢察官為公益代表人，代表國家行使司法偵查、追訴權力，確實該考量社會公益的問題。在本案中，可以看出提出告訴的被害鄰居，堅持提告，無法達成和解而不願撤告，檢察官可能因此提出公訴。而一審無罪後，由於依照《刑事訴訟法》第344條第3項規定，告訴人「得具備理由，請求檢察官上訴。」所以在告訴人堅持下，檢方確實依法只能硬著頭皮上訴。

李大偉進一步解釋，因為制度設計的關係，確實出現很多這種檢方濫權上訴的案件，浪費司法資源。因此他建議修改相關法令，賦予告訴人於特定情況下，能有獨立的上訴權利，並由法院指派律師擔任協助上訴，較能解決此類問題。
 

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關鍵字：法律,人權,鐵絲,檢察官,濫權上訴,上訴,高等法院,無罪,濫權起訴,李大偉

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