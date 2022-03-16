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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

社區門口丟汽油彈縱火獲判無罪　法界：司法為民應接地氣

▲▼司法，法律，法槌，司法天秤，正義。（圖／視覺中國）

▲法官判決可以更接地氣。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新北市淡水區某社區住宅大門，日前遭男子在半夜丟擲汽油彈，大門被燒得焦黑；不料法院審理後卻判決男子縱火無罪。法界人士認為，這雖然是教科書上常見的案例，法官也沒誤判，但法官判決更應該貼近社會實情，考慮到整體社區居民的居住安全，否則就淪為法匠判決。

根據士林地方法院公布的判決書內容，鍾姓男子2020年4月11日深夜12點，在電話中與女友發生口角後，就計畫投擲汽油彈教訓女友。掛上偷來的車牌後，與朋友駕車到女友居住的新北市淡水區某社區大門前，在深夜1點43分左右，朝大門丟擲玻璃瓶的汽油彈，導致社區地面磁磚燒燬及鐵門焦黑。檢方偵辦後，依照公共危險罪章中的「放火燒毀他人所有之物罪」提起公訴；依法可處1年以上、7年以下有期徒刑。

不過一審士林地院審理後，認為檢方起訴的「放火燒毀他人所有之物罪」，在立法體例上屬「具體危險犯」，必須侵害之可能具體地達到現實化之程度，必須加以證明與確認，不能以假定或抽象危險，就予以論罪。因此法院認為鍾男的汽油彈雖然燒黑大門與瓷磚，但離大樓內部與附近的機車還有一段距離，附近亦無任何延燒易燃物品存在，故火勢無蔓延至建築物或延燒其他物品之情形，不認為有公共危險的情形，因此這部分判決無罪。

有法官私下表示，確實這是教科書上常出現的案例，法官根據實務與學說上的見解做出判決，並無違誤，實務上爭議也不大。但法官判決，真的不應僅止於此。

他指出，法官的判決應該更接地氣，如果該社區的居民一早發現社區大門遭人縱火，心裡會如何？會覺得可以繼續在這裡長久居住下去？或是早點搬走？況且，本案是半夜近2點左右縱火，正是民眾睡眠深沉的時候，如果此時發生火災，後果不堪設想。因此他認為，法官判決更應該考慮的更多，更貼近當事人的需要，以免流於法匠形式。

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