吳景欽／老大哥們都在看著你

▲《反滲透法》裡，諸如境外敵對勢力、滲透者、政治目的、實質控制、指示等，處處充滿不確定性，將來於法庭之上，必會產生爭執。（圖／記者屠惠剛攝）

《反滲透法》在各方質疑聲中，執政黨仍強行通過，此法除了處罰的規定處處充滿不明確外，也明文規定各級政府機關知有觸犯《反滲透法》者，必須主動舉報給檢警機關為偵辦。陸委會雖發新聞稿澄清，如此的規定只是要求各機關函送，是否有觸刑罰仍由司法機關認定，人民的基本權不會因此受到影響。但真是如此嗎？

依據《刑事訴訟法》，犯罪偵查主體為檢察官，司法警察則為其輔助機關。至於具有司法警察身分者，除警察之外，也包括憲兵及其他具有犯罪調查權者，如調查員、廉政官、海巡人員等。故檢察官、司法警察既然具有犯罪偵查之義務，若知有犯罪嫌疑而不為調查，就會落入刑法濫權訴追罪的處罰範疇。至於其他公務員，若知有犯罪事實而有包庇諸如毒、賭、性或貪汙等犯罪，則有所謂公務員包庇罪的加重處罰。

除此之外，雖依《刑事訴訟法》，公務員於執行職務而知有犯罪嫌疑時應為告發，但因此法條沒有任何違反的法律效果，最多就僅能為行政懲戒，但證諸現實，因未舉報犯罪嫌疑而被懲戒者，實屬少見，致使此規定只具有宣示意義。也因此之故，為了盡早察覺貪瀆，就於各行政機關設立政風機構，惟政風人員僅能為行政不法的調查，若有犯罪嫌疑，仍得送交具司法警察權的廉政官處理。

根據《反滲透法》的規定，各級政府機關知有違反《反滲透法》者，應主動移送或函送檢察官或司法警察偵辦。雖然此條文並無違反的法律效果，只有行政懲處與否之問題，似僅具有宣示性，惟《刑事訴訟法》本就有相類似的條文，則於此處特別明文如此的義務，到底僅是宣示，抑或別有用意，實讓人難以捉摸。

尤其是在《反滲透法》裡，諸如境外敵對勢力、非和平、滲透者、政治目的、實質控制、指示、委託、支助等，處處充滿不確定性，將來於法庭之上，必會產生很大的爭執，甚至於未來恐還得勞動大法官來說清楚、講明白。若果如此，要叫各級公務員如何判斷某行為是否違反《反滲透法》。故於正常情況，公務員在堅守崗位與行政中立下，是不可能去蹚此混水，但若上位者，在有意、無意之間，明示或暗示境外勢力介入選舉嚴重，位居下位者必然有所顧慮且深怕動輒得咎，這就可能使《反滲透法》的處罰範圍被不當擴張。

或許，遭告發觸犯《反滲透法》者，在檢察官、法官謹守罪刑法定與嚴格的證據法則下，終會以不起訴或無罪為確定，被告看似不會因此受誣陷。但如此的司法歷程必然經過一定期間，其中的無形煎熬，又何能彌補？故將來，就算只有1、2個案子是如此，卻必然在每個人民心中架起一個一個的「老大哥」。（本文轉載自《中國時報》）

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。