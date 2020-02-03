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古董張夥同正峰公司老董炒作自家股票　輕判6月定讞

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▲最高法院外觀。（圖／資料照／記者季相儒攝）

 ▲張世傑炒作正峰股票，最高法院判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

股市炒手「古董張」張世傑，在2001、2002年間，夥同上市公司正峰新能源董事長鍾明甫夫婦，共同炒作正峰股票，一度將每股18元炒高到27元，不法獲利達4322萬餘元。檢方提起公訴後，鍾明甫夫婦陸續遭判刑定讞。至於張世傑涉案部分，最高法院3日依照違反《證券交易法》「操縱證券交易價格罪」，判刑6月定讞。

張世傑因炒股而官司纏身，他因炒作唐鋒股票遭最高法院判刑8年6月定讞，2016年3月間企圖從馬祖出海、偷渡中國福建，遭海巡官兵攔截查獲，入監執行。他在監期間仍陸續遭判刑，去年高等法院針對他與「世界陳」稱號的上櫃天剛資訊前董事長陳和宗，共同炒作天剛公司股票，再將張世傑判刑4年，目前上訴最高法院審理中。

至於最高法院這次判刑定讞部分，是因2001年11月間，時任上市正峰工公司（後改名為正峰新能源公司）董事長鍾明甫，為吸引外資及法人買進正峰工股票，而與證券營業員張嘉元共謀炒作；並由鍾妻、鍾黃玉華及張嘉元各提供人頭戶相對買賣方式，製造交易熱絡。張嘉元還引進張世傑與麗天投顧蔡漢凱等炒手一起炒作，半年時間從每股18元炒至每股24.9元。

不過正峰公司股價於2002年1月中旬，仍回跌至19元左右。張嘉元為求出脫持股，與張世傑、蔡漢凱合謀炒股，協議在股票拉高後賣得之價差，一半歸由張世傑，另一半歸由張嘉元與蔡漢凱均分，在同年3月下旬將每股炒到27元以上，張世傑等人出脫持股，獲利達4322萬多元。台中地檢署偵查終結後，2011年間對張世傑、鍾明甫夫婦等人提起公訴。

鍾明甫夫婦最後遭判刑4年、1年10月確定，張嘉元於2015年間因病過世，蔡漢凱則逃亡遭通緝至今；至於張世傑也因官司纏身，企圖潛逃遭發布通緝，直到2016年才被逮捕歸案。張世傑一審遭判刑1年8月，二審因認定張涉案部分與佳和炒股案有同一性，做出不受理判決，最高法院撤銷發回後，台中高分院更一審改判1年、減為6月。全案再上訴最高法院，3日駁回上訴定讞。

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