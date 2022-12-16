盧奕緁／凱雷傳收購爭鮮　中資或外資你分得清嗎

▲中國麥當勞大股東的凱雷集團傳出要收購爭鮮，到底凱雷集團是中資或外資？（圖／記者呂佳賢攝）

最近，中國麥當勞大股東的凱雷集團，傳出要跟台灣平價壽司品牌「爭鮮」聯姻的消息，在兩岸三地的餐飲市場引發軒然大波（註一）。有鑒於凱雷在對岸的「特殊身分」，有網友發起「被收購、就拒吃」的活動，在這個聽到中資就高度敏感的社會氛圍下，爭鮮，真的要「紅化」了嗎？

這些年，中資意圖大舉進攻台灣企業，從創新的科技業到傳統產業，再從光鮮亮麗的影視業到地底下的汙水工程，到處可見其影子。光是檯面上申請許可的公司數目就多得驚人，更遑論檯面下的隱藏黑數。

到底什麼是中資

基本上，只要是有關兩岸事務的規定，大部分都可以在《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》找到相應的規定。而根據該條例的規定，大陸地區的公司只要沒有主管機關的許可，原則上是不可以投資台灣公司；至於誰屬於大陸地區投資人、或是可以投資什麼產業的細項，則是在《大陸地區人民來臺投資許可辦法》有更詳細的規範跟定義。根據這個辦法，我們就可以知道哪些人屬於「大陸地區的投資人」，進而認定他們是不是大家口中所謂的「中資」。

從條文中，我們可以看到，所謂的「大陸地區的投資人」，除了要有投資行為，在身分上，則必須要是來自大陸地區的人民、法人、機構，或是有點拗口的──「其於第三地區投資之公司」。簡單來說，這個名詞是為了避免有心人士利用海外公司當障眼法，以「假外資、真中資」的身分投資台灣企業。

舉例來說，假設小習是大陸地區人民，但小習為了規避敏感的中資身分，於是就在新加坡（海外）設立了一個 A 公司，再利用這個 A 公司來投資台灣的企業，如果我們不把小習的 A 公司也當作是中資來審查，無疑是替他們開了一道大門，讓這部辦法形同虛設，將無法保障國家安全。

但要注意的是，也不是小習一投資海外公司，我們就會認定該海外公司屬於中資。從「形式上」來說，一旦小習對海外公司的持股或出資總額超過三成，或是主管機關認定其對那個海外公司具有「實質上」的控制能力，因此認定該海外公司其實就是中資，進而需要受到更多管制。

凱雷集團是中資嗎

凱雷集團光是頂著「麥當勞中國大股東」的帽子，就讓人不敢對其掉以輕心，又加上其私募基金的身分，更增添幾分神秘色彩，常讓市場投資人摸不清底細。

凱雷（Carlyle）集團，成立於 1987 年，總部設在美國華盛頓，而管理資產高達 376 億美元，是全球最大的私募股權基金之一。在台灣較為人熟知的事件，大概是在 2006 年，以新台幣 50 億元成為東森電視最大股東，且持續經營，後在 2018 年以新台幣約 110 億元賣出手中的 64％ 股份。

另外，也是在 2006 年，凱雷開出 60 億美元（約新台幣 1,800 億元）的價格，打算全額收購我國封測龍頭──日月光。雖然最後雙方價格談不攏而破局，但過程仍為人津津樂道。

回到凱雷是否為中資的問題。由於凱雷集團的總部並不在大陸地區，因此要確認它算不算是「大陸地區人民或團體，在美國投資的公司」。換句話說，就是要看凱雷集團背後的股權，是否被中資實際把持。從公開資料可以看到，凱雷集團的股份有超過五成，皆由「機構投資人」所握有──其中前兩名，分別是超大基金 Vanguard Group（先鋒投資集團） 和知名投行 Morgan Stanley （摩根士丹利）持有 ，大約 6％；而持股前三名的自然人，皆是凱雷集團的現任經理人，持股約 8％。

從形式上來看，凱雷集團的背後並沒有大陸地區的人民或團體持股超過三成以上，因此沒有明確違反條文的限制。然而，中國資金是否對凱雷集團擁有實質掌控力，這部分還得靜待我國主管機關審查。至於最近新聞幫凱雷集團貼上的稱號「麥當勞中國股東」，其實也僅僅是代表中國的麥當勞，是凱雷基團的眾多投資標的之一而已，跟凱雷算不算「法律上的中資」，並沒有直接的關係。

被當成中資會怎樣

企業屬於中資或外資，主管機關的態度將完全不同。當外資來台灣投資，我國多半抱持著開放且正向的態度；因為我們希望能夠藉由外國資金的挹注，提升我國整體產業環境，同時促進經濟發展。最常見的例子，就是每次當有風聲提到外資撤出台灣市場，總會被解讀成外資看壞台灣市場，多半都會引發一波台股的恐慌下殺。也因此，對於外資的進入，主管機關並不會設下過多限制。

在《外國人投資條例》中，有關外國人投資項目的規定，是採取「原則同意、例外禁止」的方式，也就是只要外國人投資的產業不涉及國安、有害公共秩序、國民健康，或法律禁止的事項，原則上都會放行（有興趣的讀者，可參考行政院訂定的規範）。此外，如果外資投資的數額，總計未超過台灣公司股份或資本總額的三分之一，理論上也不需要經過主管機關的核准。

相比之下，由於國家安全戰略的考量，我們對於「中資」是採取較為嚴格的審查態度，光從這部《大陸地區人民來臺投資許可辦法》就可以看出端倪。對比外資來說，這部條文是否開放中資來台，是採取「列舉」的規範方式（註二）。

中資「只能」投資主管機關所列的各項事業，而且還不能涉及政治、文化上敏感性、國家安全，或是經濟上具有壟斷地位的事業，又或者對國內經濟有不利影響；一旦有這些狀況，主管機關都可以依法禁止（若在後續經營才產生這些情況時，主管機關也可以撤銷中資的投資）。

以上可知，我國主管機關對於中資的投資申請，比起外資嚴格許多，除了審查期間通常比較久，前面說的「政治、文化上敏感性，或是對國家經濟有不利影響」等界線，其實也是相對模糊，也讓這類投資很容易在主管機關處卡關。

這也是為什麼很多中資不會大搖大擺進來投資，而會利用海外的公司轉投資，層層控股，最終使用外資的身分，躲避主管機關的嚴格審查。而這樣的盤根錯節，也增添了主管機關的調查難度。因為除了公司股權結構複雜，海外公司的資料也比較不好取得，進而導致整體審查可能得花更多時間。

最後，對於中資，各國政府都相當警戒，尤其身處敏感地帶的台灣，更需要格外謹慎。除了主管機關，我們能做的，就是對於未知的資訊盡可能的查證，增強對於資訊的判讀力。像這次凱雷集團的投資，可別因為人家有投資大陸公司，就一律將其當作中資，一切仍有待主管機關實質確認。了解相關規定後再下判斷，才不會被聳動的新聞標題牽著鼻子走。

附註

註一：2022年11月底，根據中國媒體的消息，從中國國家市場監督管理總局網站上可以看到，凱雷集團要收購爭鮮高達26％的股份；爭鮮集團從1996年創立以來，從未引進過外部股東，都是由創辦人陳氏家族掌握。



註二：只要持有台灣公司的股票，且累積超過10％者，皆須向主管機關申請許可；甚至是利用契約等方式，對台灣之企業具有控制能力者，也在此條的射程範圍。當然，如果中資的背後，是由中國政府出資的，主管機關也應該要限制他們的投資內容。

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