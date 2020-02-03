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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

虛歲65搭火車用敬老票竟遭詐欺罪起訴　獲無罪法轉司認同

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▲▼台鐵,火車,月台。（圖／記者李宜秦攝）

▲虛歲65的婦人使用敬老票搭火車遭檢方起訴，還好獲得無罪。此為示意圖。（圖／記者李宜秦攝）

記者吳銘峯／台北報導

林姓女子日前持台鐵敬老票，從台中豐原搭火車到板橋，但遭列車長發現林女僅64歲，還差2個多月才符合65歲敬老票資格，不法所得83元，因此報警，檢方還依詐欺罪起訴。但新竹地院審理後，法官認為林女「虛歲」確實64，再加上她已表明願意補票，並無詐欺犯意，因此判處無罪。對此，臉書「法官翻轉司法群策會」發文贊同法官見解，並希望台灣的檢察官可以更溫暖而富有人性地行使職權。

根據《聯合新聞網》報導，本案發生於去年11月間，林女因虛歲已滿65歲，臨櫃購買台鐵敬老票，打算搭火車由台中豐原北上到板橋。但列車行經新竹香山站至新竹車站時遭汪姓列車長發現林僅64歲，還差2個多月才符合65歲敬老票資格。當時列車長要求林女出示身分證、健保卡、駕照或敬老卡等證明文件，並告知無法提出該等證明文件將依規定進行補票。林女回說「我就補票」，但列車長仍認為她企圖詐用敬老票，報警處理。警方獲報後移請新竹地檢署偵辦，檢方竟認定林女因此不法所得83元，還因此提起公訴。

案經新竹地院審理，法官調查後認為，林女為民國43年2月10日出生，經計算其於107年11月29日乘車時年齡，應為64歲又9餘月，剩下不到3個月就滿65歲，而國人計算年齡確實存在以「虛歲」計算的方法，因此林女主觀上確實認為自己已滿65歲。另外法院也認為，林女當下已表明願意補票，且未向列車長施以詐術或規避查票，因此認定林女不具詐欺犯意，不構成詐欺罪，所以判處無罪。

對此，臉書「法官翻轉司法群策會」發文，將本案列為新年宏願之一，並標註「台灣的檢察官可以更溫暖而富有人性地行使職權」。法轉司指出，本案凸顯台灣司法的溫暖而富有人性，「卻也說明了台灣檢察權行使的問題所在」。法轉司強調，「當偵查機關只有打擊犯罪的狂熱，檢察權危矣！民眾權益難保呀！試問，本件檢察官在提起公訴時（聲請簡易判決處刑）時，可有深思過刑罰存在的價值？是否被告不認罪，就是犯罪該當，應予提起公訴或聲請簡易判決處刑呢？還是想要以起訴教訓被告？」

法轉司最後呼籲，「檢察權的發動，本應審慎為之，時刻想到刑法的謙抑原則，不應再以刑罰萬能論的思維，把一些本屬秩序罰的行政不法行為，或為民事糾葛的損害賠償責任事宜，輕易地賦予刑事刑罰的法律效果。」

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