武漢肺炎最危險的地方是電梯　消毒專家：高頻接觸交叉感染風險大

記者黃翊婷／綜合報導

大陸國家衛健委高級別專家組組長、抗SARS專家鍾南山上月底表示，疫情大約會在7至10天左右達到高峰，「再忍10天，將戰勝疫情」。他2日接受陸媒採訪時再度提出建議，新型冠狀病毒主要是透過空氣中的飛沫傳播，民眾需要配戴口罩的高危險場所分別是電梯、餐廳以及辦公室。

▲電梯按鈕屬於民眾日常頻繁接觸的區域，交叉感染的風險較大。（示意圖／ETtoday資料照）

在陸媒廣為流傳的一篇名為「鍾南山給提前返崗者的提示：電梯、食堂、辦公室最危險」的報導中提到，由於新型冠狀病毒是透過飛沫傳播，在空氣不流通、人員密度較大的地方較容易傳染，若按危險程度來區分，第一名是電梯、第二名為食堂或餐廳、第三名為辦公室。

鍾南山建議，民眾最好配戴口罩，彼此談話也要保持適度距離，隨時保持室內通風良好，對門把、鍵盤、滑鼠、文具以及桌面也要用酒精消毒，當然最重要的還是勤洗手，例如到達辦公室、吃東西前、搭過電梯、外出返回等時間都要記得洗手，如果想要觸碰自己的臉部，尤其是鼻孔與眼睛，也要先洗手才能摸。

▼▲武漢肺炎疫情延燒，大陸警察嚴格把關封閉道路，醫護人員也得穿戴防護裝備。（圖／路透社）

不過，由於鍾南山在疫情爆發之後頻頻受訪，幾乎沒有休息時間，也有部分網友對上述建議抱持懷疑的態度，認為有可能是他人冒名受訪。至於電梯是不是病毒傳染最危險的地方，根據《新華社》報導，中國疾控中心環境所消毒中心主任張流波在國家衛健委2日舉行的發布會上表示，微生物在乾淨光滑的表面是不容易存活的，病毒在陰暗、潮濕、較骯髒的地方存活時間更長，電梯按鈕、門把的確是風險較高的地方，但這並不是因為病毒在上面的存活時間長，而是因為這些地方是民眾高頻率接觸的地方，交叉感染的風險就會比較大。

張流波提出3種因應策略，首先是適當增加消毒頻率；第二是碰觸這些風險較高的地方時，可以先用面紙或是消毒濕紙巾隔開，減少手直接碰觸的機會；第三是在接觸以後用手部專用的消毒劑清潔，保持良好的衛生習慣。