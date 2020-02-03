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1患者接觸16人！溫州成武漢肺炎重災區　官方推懸賞「檢舉1人拿4500元」

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▲▼武漢肺炎,醫護人員,醫療人員。（圖／翻攝微博／武漢中心醫院）

▲武漢肺炎疫情頻傳，浙江成湖北以外的重災區。（示意圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情不斷，大陸浙江溫州也頒布嚴令，3日凌晨開始進行封城政策，每戶家庭每兩天僅可派1人出門採購生活物品，其餘人員除了就醫、疫情防控需求，不得外出。根據最新消息，為了防控疫情，溫州市代管的樂清市還推出政策，只要舉報從湖北前來的人員，經過查證屬實，即可獲得人民幣1000元（約新台幣4400元）的獎勵金。

依據相關數據，大陸全省截至1日共確診14,401例新型冠狀病毒肺炎，死亡人數達304人，主要疫區為湖北省，共有9,074例，死亡人數294人，而第二大疫區則是浙江省，共有661例。

對此，浙江溫州官方宣布，3日凌晨開始嚴格控制居民出入，每戶家庭每兩天僅可派1人出門採購生活物品，其餘人員除了就醫、疫情防控等需求，或保障公共事業、群眾生活及重要國計民生的職業以外，原則上不外出。

而溫州市內疫情最嚴重的地區，則是樂清市，截至2日共確診75例，但以平均接處人口來看，溫州市平均每人接觸6人，遠低於浙江省的全省平均16人，數字相當低，可能還需要再進行核查。

▼根據最新調查，浙江溫州平均每位確診患者與6人有接觸，遠低於浙江省的平均。（示意圖／翻攝微博）

▲▼武漢肺炎,醫護人員,醫療人員。（圖／翻攝微博／武漢中心醫院）

為了有效防控疫情，樂清市2日發布文件，若舉報一例從湖北前往的人員，或是與疫區人員有明顯接觸史的各類可疑人員，只要查證屬實，就會獎勵人民幣1000元，若有多名舉報人，獎勵由首位舉報人領取，官方也將嚴格保密舉報人的身分。

至於為何溫州疫情嚴重？防疫工作者透露，從武漢返回溫州的人員約有50,000人，幾天前仍有約5000人正在盤查，除了湖北以外，全國沒有地級市（中國大陸的第二級行政區劃）像溫州這麼嚴重。

對於從武漢返回的人員，或是確診患者的密切接觸人員，溫州市採取強硬管控，全部集中、強制隔離，對當地居民則採用實地走訪、電話聯絡等方式，掌握實際情況，同時以大喇叭、流動喇叭撥放方言，勸導居民不出門、聚眾。

▼樂清市發布了有獎舉報通告。（圖／翻攝《時代周報》）

▲▼樂清市。（圖／翻攝《時代周報》）

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