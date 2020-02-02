快訊／中、小學延後2周開學　台北市教育局：「寒輔」照常上課

▲潘文忠宣布：高中以下延後2周開學。（圖／記者周宸亘攝）

記者許力方／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，2日台灣新增89例個案，目前10人確診，持續住院隔離。教育部長潘文忠罕見宣布，高中以下學校延後2周開學，寒假延長2周、暑假縮短2周，對此台北市教育局受訪時回應，3日起的寒假輔導照常上課，不過各校若決定停辦，市府也尊重。

為降低病毒在校園傳播機率，教育部宣布，高中以下學校延至2/25開學，寒假延後2周，暑假縮短2周，確定目前的防疫政策，只要有中港澳旅遊史的教職員工生都必須進行14天居家隔離。另外，這項決議勢必將影響家長工作，因此勞動部同步宣布，創設「防疫照顧假」，家中如有12歲以下兒童，父母其中一人最多可以請到14天假，除了要求雇主不得拒絕外，還要求不得扣全勤。

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台北市為期一周的寒輔將於3日開始，教育局主秘陳素慧接受《中央社》訪問時表示，與學校、家長溝通後決定照常舉辦，若臨時宣布停辦，可能會讓家長措手不及，原則上，目前續辦寒輔課程，教育局會加強各校的防疫措施，要求量體溫次數增加、保持教室通風、勤洗手等。

因應教育部決策延後至2/25開學，陳素慧指出，原則上寒輔續辦，但部分辦理寒輔人數較少的學校選擇停辦，教育局也予以尊重。