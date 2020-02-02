因應開學日延後至2月25日　台南市教育局將同步啟動因應作為

▲台南市教育局表示，一般健康的學生無須配戴口罩，除非健康學生自主決定戴口罩，否則不宜硬性規定所有學生戴口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為配合中央流行疫情指揮中心和教育部2月2日下午決議，台南市教育局已同步公告各校知照，並請學校協助通知家長和學生，為維護師生健康，台南市高級中等以下學校及公立幼兒園108學年度第2學期開學日，延後2周至2月25日開學，原定2月15日補上班上課規劃也同時取消。

台南市教育局長鄭新輝指出，已開學或上課的私立幼兒園、安親班和補習班，則維持現況，但應加強健康檢測與管理。學校寒假課輔因屬學校自行規劃且無強迫性，因此仍維持由各校自主決定，但上週五下班前，已超過85%的中小學宣布停止。

台南市教育局提醒學校，於延長寒假期間，一定要隨時掌握國內疫情發展，並配合教育局防疫措施，請校內人員一起協力共同做好各項防疫準備工作，一起守護全校師生的健康。

有關延後開學日而連帶需調整的行事曆、各項活動或相關待討論議題，如學校畢業週、市長獎日期等，教育局表示，將會陸續收集及彙整，並邀請各校或有關單位一起討論後公告。

另依據教育部2月2日發布之新聞稿，為配合指揮中心開學延後之決策，為避免12歲以下之學童乏人照顧，因此，若家長有親自照顧幼童之需求，基於防疫的必要措施，2月11日至2月24日期間，受雇之家長其中1人得請防疫照顧假，雇主應予准假。

針對有學校或機構要求所有學生要帶戴口罩議題，教育局也表示，依目前國內疫情發展，中央流行疫情指揮中心和衛生單位均建議，生病的人、到醫療院所、處在通風不良的密閉空間、患有慢性疾病者才須戴口罩，一般健康的學生無須配戴口罩，因此，除非健康學生自主決定戴口罩，否則不宜硬性規定所有學生戴口罩。而平時養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少出入人潮多的密閉場所也相當重要。