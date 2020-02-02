溫州封城／初步掌握滯留台商80人內　台協會長：尚無受感染消息

▲溫州2月2日半封城後，目前現場街景情況。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／台北—溫州報導

武漢肺炎持續擴散，由於浙江確診661僅次湖北，其中溫州市265例最高，導致溫州從今（2）凌晨零時起至8日24時止實施「半封城」。據30日緊急趕回溫州的台協會長張憲清表示，目前飛機、鐵路等公共交通已經停擺，所幸尚無聽到台人受感染情況，台協、台辦正因應情況展開調查、統計，以免台人物資匱乏。

張憲清表示，平常在溫州常駐台商、台胞每個月數量大約在3、400人左右，因為溫州過年前疫情尚可控制，大多數人均順利返台，也無疫情發生，但到過年開始後，由於大量在武漢工作的溫州當地人返家，疫情迅速升溫，因此他在1月30日趕回溫州，站在台協幹部的角度協助當地防疫後，1月31日、2月1日開始，「飛機和火車等對外聯絡就慢慢暫停了。」

▲溫州台協會長張憲清30日趕回溫州，協助當地抗疫和了解當地台灣人情況。（圖／取自溫州台協網站）

他表示，目前溫州街上各小區、路口政府都有安排防疫人員檢疫，量測體溫，管控人員出入，因此他旗下東池便當，也加入當地抗疫的工作中，從他回來後就開始對地方一線工作人員配送便當，包括檢查點、附二醫甌江口院區的工作、醫護人員，計畫先送20天時間，後期再根據實際情況進行調整增加。

根據溫州台協初步統計，目前滯留在武漢的台灣民眾約在80人內，多為常駐當地台商，因工作需求提前返回溫州，或未回台過年，並無感染情況產生，都在家中自主隔離，同時當地仍有超市可以買到物資。

張憲清提到，目前因應封城情況，台辦、台協也開始統計滯留溫州台商、台胞情況，尤其短期前來出差、旅遊、探親等可能不容易被協會掌握到的部分。他說，如果有人需要幫忙，台協前期可提供餐飲等服務，但他也感嘆，「現在疫情變化太快了，只能觀察後續發展做出反應，還好回來溫州的人，大多已經做好心理準備，也籌備好物資。」

據了解，目前溫州台協發起包括台商東池公司，定點門市每天向奮戰在一線的醫務工作人員和道路交通值班人員，免費配送560份便當，總計價值約20餘萬元人民幣；台商東易光學捐贈1000副護目鏡價值2萬元人民幣，免費配給一線抗疫醫務人員。目前台商樂捐正持續進行中，一些台商正積極收集口罩、防護服用品轉運支援溫州。

由於浙江省目前武漢肺炎已確診661人。對此，溫州市當局宣布，從今日凌晨起，開始實施禁出管制，且每戶家庭中，每2天只能派1人出門採購物資。