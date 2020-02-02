一天新增45死　大陸武漢肺炎累計304死、1萬4411人確診

▲武漢肺炎疫情延燒，警察嚴格把關封閉道路。（圖／路透社）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸武漢肺炎疫情延燒，根據今天（2日）上午7時51分最新統計，大陸確診人數達到1萬4411人，較前一天增加2590例；累計304人死亡，較前一天增加45例，而這45例都在湖北省；疑似病例1萬9544人，較前一日增加1556人；治癒人數328人，較前一日增加86人。

湖北省衛生健康委員會今晨6時6分表示，1日0時至24時，湖北省新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例1921例（其中：武漢市894例、黃石市43例、十堰市35例、襄陽市94例、宜昌市77例、荊州市46例、荊門市78例、鄂州市51例、孝感市121例、黃岡市276例、咸寧市40例、隨州市80例、恩施州18例、仙桃市43例、天門市17例、潛江市8例、神農架林區0例）。

湖北省衛生健康委員會指出，1日全省新增死亡45例 （其中：武漢市32例、荊門市2例、鄂州市4例、孝感市2例、黃岡市1例、隨州市2例、仙桃市2例）；新增出院49例（其中：武漢市32例、黃石1例、荊門2例、黃岡市10例、隨州市3例、恩施州1例）。

▼醫護人員穿戴防護裝備。（圖／路透社）

資料指出，截至1日24時，湖北省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例9074例（其中：武漢市4109例、黃石市252例、十堰市212例、襄陽市441例、宜昌市353例、荊州市333例、荊門市329例、鄂州市278例、孝感市749例、黃岡市1002例、咸寧市246例、隨州市384例、恩施州105例、仙桃市140例、天門市99例、潛江市35例、神農架林區7例）。

資料顯示，已治癒出院215例；死亡294例（其中：武漢市224例、黃石市2例、宜昌市1例、荊州市4例、荊門市7例、鄂州市13例、孝感市14例、黃岡市15例、隨州3例、仙桃市3例、天門市7例、潛江市1例）。

湖北省衛生健康委員會說，目前仍在院治療8565例（其中：重症1118例、危重症444例），均在定點醫療機構接受隔離治療；累計追蹤密切接觸者4萬8571人，尚在接受醫學觀察4萬3121人。

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