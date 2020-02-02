14天大陸旅遊禁探病、照護員禁上班2周　武漢肺炎防疫範圍擴增

▲中央流行疫情指揮中心宣布，有14天大陸旅遊史的民眾禁探病，有大陸旅遊史的照護員禁上班2周。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／台北報導

因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心今（2日）晚間宣布，防疫再擴大，不只有大陸回台無症狀的旅客要自主健康管理14天之外，有大陸旅遊史的照顧員接下來禁止上班2周，有大陸旅遊史的民眾也禁止到醫院探病。

經過專家諮詢會議決議，第一點考量前往醫院探視病人、就醫或接受檢查，以及前往機構探視服務對象等情況，會與病人、照護服務對象及醫療照護工作人員近距離接觸，造成感染傳播的風險較高；故返台14天內且具中國大陸旅遊史之民眾，除有特殊原因，暫勿至醫院及機構探視，並延後非急迫需求之醫療或檢查。

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第二點考量照護機構工作人員及醫療院所直接照護病人之醫療照護工作人員，因與服務對象(多為年長或免疫力較低之族群)常有近距離接觸，感染傳播的風險較高；故返台14天內且具中國大陸旅遊史之照護機構及醫療院所之照護工作人員，暫勿前往上班，並進行自主健康管理14天。

指揮中心最後呼籲，國內目前尚無社區傳播，民眾無須恐慌搶購口罩，為使口罩資源發揮最大效用，建議民眾落實以下使用口罩的時機及原則：1、一般健康的民眾不用戴口罩、戶外活動不用戴口罩；2、出入醫院者、有發燒或呼吸道症狀者、免疫較差者要戴口罩；3、如果與人群距離1公尺內超過15分鐘，或自覺處於擁擠之室內密閉空間，可考慮配戴口罩。