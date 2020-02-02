防疫照顧假Q＆A公開　「准假條件」曝…家長只一人能請

▲武漢肺炎日趨嚴重，教育部因此推遲高中以下學校的開學時間。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

為了降低新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）在校園傳播的機率，教育部2日決定延長寒假、縮短暑假，高中以下的學校延至25日開學，15日也不必再補課，家長可以視情況需求向工作單位請「防疫照顧假」，雇主不得拒絕。而「防疫照顧假」該如何請、符合什麼條件才能請，是否會扣薪、影響考評，則是家長們關心的問題，以下為「防疫照顧假」的重點資訊整理。

Q：為何會有「防疫照顧假」？

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A：中央流行疫情指揮中心25日決定，為了降低武漢肺炎在校園內傳播的機率，決定延後高中（含）以下的學校的開學時間，往後推延2週，25日才正式開學，為了讓家長照顧小孩，防疫照顧假也隨之出現。

▲許銘春對防疫照顧假的基本須知進行說明。（圖／記者周宸亘攝）



Q：符合什麼條件才能請「防疫照顧假」？

A：勞動部部長許銘春指出，若家中有12歲以下的學童，家長有親自照顧的需求，「其中一人」可請防疫照顧假，雇主不得拒絕，但若發現孩童的雙親都請了防疫照顧假，則其中一方的雇主可以記曠職。

Q：「防疫照顧假」是否給薪、影響考評？

A：雇主准假後，不一定要支薪，但絕對不能扣薪，不能視為缺勤、影響全勤獎金等，若有違反，將被依照《勞動基準法》進行罰鍰。

這次的延後開學包括公立幼兒園、高職以及特殊學校，但補習班、安親班與私立幼兒園早已開學，已開學的單位不受這次延後開學的影響，不過要加強管理。而國中與高中、職的大考（會考、統測、指考）日程不變，命題配合教課進度做調整，不會因為延後開學影響考生的權益。

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▼延後開學相關配套措施。（圖／翻攝教育部）

