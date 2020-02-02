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他怒po「好市多自囤口罩」！　網半夜光速洗爆：這篇留言速度太快了吧！

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▲▼汐止好市多口罩搶購人潮。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲汐止好市多日前有許多民眾排隊搶購口罩。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者董美琪／綜合報導

「口罩之亂」似乎比疫情還升溫！一名網友2日凌晨表示，他從好市多店長口中親口得知，各店都留存10多盒口罩，並發文問大家「這樣合理嗎？」留言1小時已吸引5千多人按讚，近8千則留言，網友看完笑說留言蓋樓速度好可怕，「一直滑不到一樓」。

一位網友凌晨在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文寫道，「好市多的店長以及員工親口告訴我，他們每一間店自己留了十多盒的口罩，在國家統一管控的情形下，這樣的情形合理嗎？」

請繼續往下閱讀...

▲▼網友批好市多自囤口罩。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友質疑好市多自囤口罩。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

網友看了紛紛留言表示「不合法，但合情，我阿母在這」、「員工也要戴口罩啊」、「挺合理的，就像第一線醫護人員如果醫院沒口罩給他們跟他們說要自己買喔，誰要去上班」、「正常人的行為⋯⋯如果你在那裡上班，應該也會這樣做」、「買不到就開罵」、「如果是員工的話絕對講不出這種話的，員工面對一堆客人當然很需要口罩啊」、「不高興退會員阿」。

▲▼好市多口罩。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」）

▲好市多口罩近日是熱門商品。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」，下同）

但由於留言速度實在太快1小時多，已累積5千多人按讚，近8千則留言，讓不少人看傻眼「這樓不幫蓋個什麼話，我怕跟不上時代」、「打字太快了跟不上啊」、「fb為什麼沒有一鍵到一樓的功能～～」、「蓋大樓不揪，沒人性」、「網紅直播才有的速度」、「媽我在這」、「等不到一萬了。大家晚安」、「第一次看到這社團這麼多留言」。

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▲▼好市多口罩。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」）

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